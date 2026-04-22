Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động

Sáng 22/4, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban giữa LĐLĐ tỉnh với các doanh nghiệp (DN) FDI tại Thanh Hóa về việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật lao động, quan hệ lao động và hoạt động công đoàn tại các DN.

Các đồng chí: Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Trưởng Ban Công tác công đoàn chủ trì hội nghị.

Tính đến ngày 20/4/2026, tại 127 công ty FDI có số lao động là 226.762 người; đoàn viên công đoàn 204.624 người, tỷ lệ tập hợp đạt 91%.

Trong tháng 3 và tháng 4/2026, các DN duy trì tốt việc làm cho người lao động (NLĐ), có có 97 công ty tăng ca ở một số bộ phận, cụ thể: có 30/97 công ty tăng ca 0,5h- 1,5h/ngày; 59/97 công ty tăng ca 2h- 3h/ngày; 8/89 công ty tăng ca 4h/ngày (2 ngày/tuần).

100% công ty đã thực hiện việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan BHXH đúng kỳ và chi trả chế độ ốm đau, thai sản hàng tháng đầy đủ cho NLĐ. Tổng số công nhân lao động của 127 công ty được đóng BHXH, BHYT, BHTN là 218.574 người, đạt tỷ lệ 96,4%. Số còn lại là 8.188 người chiếm 3,6%, chưa được tham gia BHXH do mới vào công ty làm việc. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 8,1 triệu đồng/người/tháng.

Trong 2 tháng qua, hoạt động công đoàn diễn ra sôi nổi, tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, NLĐ: Tổ chức các hoạt động nhân ngày 8/3; tổ chức Giải bóng đá Mini nam nữ công nhân lao động; Trao quà cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo; trao quà sinh nhật cho đoàn viên...

Nhiều công đoàn cơ sở đã tổ chức các hoạt động chào mừng 51 năm ngày chiến thắng 30/4 Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 140 năm ngày quốc tế lao động; kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; hưởng ứng “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phản ánh tình hình quan hệ lao động, những ý kiến, kiến nghị của công đoàn cơ sở, của người sử dụng lao động về những thuận lợi và khó khăn của các DN FDI trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tình hình đời sống, việc làm, thực hiện các chế độ, chính sách đối với NLĐ.

Tiếp thu các ý kiến đưa ra tại hội nghị, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đề nghị công đoàn xã, phường, công đoàn cơ sở thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ; phối hợp giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất của NLĐ, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong DN; tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng Công nhân”; “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động”, kịp thời thăm hỏi CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ, hội nghị đối thoại tại nơi làm việc; tăng cường tiến hành thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể....

Thanh Huê