Trao tặng sách và chuyển giao phần mềm thư viện số cho các trường THCS trên địa bàn xã Vạn Lộc

Chiều 1/6, tại xã Vạn Lộc, Hội đồng hương Vạn Lộc tại Hà Nội, Câu lạc bộ thầy trò chuyên Thanh Hóa tại Hà Nội và Hội Cựu công an Thanh Hóa đã trao tặng sách và chuyển giao phần mềm Thư viện số cho 5 trường THCS trong xã.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trung tướng, PGS.TS Đồng Đại Lộc, Chủ tịch Hội Đồng hương Vạn Lộc tại Hà Nội; Nhà giáo Nhân dân Phạm Ngọc Quang, Nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, Chủ tịch danh dự Câu lạc bộ Thầy trò chuyên Thanh Hóa tại Hà Nội; Đại tá Tống Xuân Giáp, Chủ tịch Hội Cựu Công an Thanh Hóa.

Với ý nghĩa mỗi cuốn sách được trao tặng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và niềm tin vào sức mạnh của tri thức để tạo nên một kho tàng tri thức chung dành cho Nhân dân địa phương, chương trình đã trao tặng 5.300 cuốn sách; Công ty CP Đầu tư Thương mại và Công nghệ BKT trao thư và hợp đồng chuyển giao phần mềm Thư viện số trị giá 300 triệu đồng cho 5 trường THCS xã Vạn Lộc.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vạn Lộc Trương Văn Thuấn phát biểu cảm ơn các nhà tài trợ.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo xã Vạn Lộc bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc những tình cảm và trách nhiệm hướng về quê hương của Hội đồng hương Vạn Lộc tại Hà Nội, Câu lạc bộ thầy trò chuyên Thanh Hóa tại Hà Nội và Hội Cựu công an Thanh Hóa, đã quan tâm, hỗ trợ, tặng quà có ý nghĩa dành cho học sinh và giáo viên, góp phần xây dựng một môi trường học tập lành mạnh, khơi dậy văn hóa đọc và tạo điều kiện để người dân Vạn Lộc tiếp cận với nguồn tri thức phong phú.

Trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, việc phát triển văn hóa đọc gắn với ứng dụng công nghệ trong nhà trường càng có ý nghĩa thiết thực. Vì vậy, hoạt động trao tặng sách không chỉ là những món quà về vật chất, mà còn là sự sẻ chia, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng đối với sự nghiệp giáo dục của quê hương, có ý nghĩa thiết thực nhằm tiếp tục khơi dậy thói quen đọc sách, trang bị kiến thức khoa học và xã hội, qua đó giúp công tác giảng dạy và học tập của các nhà trường trên địa bàn ngày một được nâng cao.

Cũng trong chiều ngày 1/6, các thành viên Hội đồng hương Vạn Lộc tại Hà Nội, Câu lạc bộ thầy trò chuyên Thanh Hóa tại Hà Nội và Hội Cựu công an Thanh Hóa đã dự lễ khánh thành Thư viện sách và trao tặng 700 cuốn sách cho Công an xã Vạn Lộc.

Đại diện các tổ chức trao biểu trưng trao tặng sách cho UBND xã Vạn Lộc.

Đại diện các tổ chức trao biểu trưng tặng sách cho Công an xã Vạn Lộc.

Đại diện các tổ chức trao biểu trưng tặng sách cho 5 trường THCS trên địa bàn xã Vạn Lộc.

Đại diện nhà tài trợ trao thư và hợp đồng tài trợ phần mềm thư viện số cho 5 trường THCS trên địa bàn xã Vạn Lộc.

Đại tá Tống Xuân Giáp, nguyên PGĐ Công an tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hội Cựu CA Thanh Hóa tặng cuốn sách “Người trong tâm bão” viết về Anh hùng LLVTND Đại tá Tống Xuân Nhuận, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Phan Nga