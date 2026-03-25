Tăng cường hợp tác giữa các hợp tác xã và Công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông

Ngày 25/3, Đoàn công tác của Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Thanh Hóa do ông Nguyễn Đình Tuấn, Chủ tịch Liên minh làm trưởng đoàn, đã thăm và làm việc tại Công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông nhằm tăng cường kết nối hợp tác, ứng dụng các giải pháp dinh dưỡng cây trồng tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp.

Lãnh đạo Công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông và Đoàn công tác Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa chụp ảnh kỷ niệm tại Nhà máy dinh dưỡng cây trồng Bỉm Sơn.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông và một số cán bộ chủ chốt của đơn vị.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã tham quan trực tiếp nhà máy, Trung tâm nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ Tiến Nông. Tại đây, các thành viên đoàn công tác đã tìm hiểu về quy trình sản xuất hiện đại, hệ thống dây chuyền đóng bao tự động và robot xếp bao chuyên nghiệp của nhà máy. Đồng thời, tìm hiểu quy trình nghiên cứu tạo ra những sản phẩm phân bón chất lượng cao.

Việc tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất, giúp các HTX có cái nhìn thực tế, củng cố niềm tin vào năng lực và chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp.

Đoàn công tác của Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa tham quan dây chuyền sản xuất và Trung tâm nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ Tiến Nông.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Tuấn đánh giá cao năng lực, uy tín và tâm huyết của Công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông đối với ngành nông nghiệp; đồng thời mong muốn ngày càng nhiều HTX nông nghiệp xây dựng được mối liên kết, hợp tác cùng công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, sản xuất.

Về phía Công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông, ông Nguyễn Hồng Phong, Tổng Giám đốc khẳng định, thời gian tới công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, đổi mới công nghệ và tăng cường gắn kết với hệ thống HTX, góp phần xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Ông Nguyễn Trung Trụ, Giám đốc Phòng Kinh doanh 1, Công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông giới thiệu khái quát về công ty và các sản phẩm phân bón Tiến Nông.

Buổi làm việc đã mở ra nhiều định hướng hợp tác quan trọng, từ ký kết hợp tác, chuyển giao kỹ thuật đến xây dựng các mô hình liên kết từ nhà máy đến đồng ruộng. Đây được xem là bước khởi đầu cho giai đoạn hợp tác mới, nơi doanh nghiệp và HTX cùng đồng hành, chia sẻ trách nhiệm và phát triển bền vững.

Lê Hoà