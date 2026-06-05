Phòng chống dịch bệnh trên đàn gia cầm

Với tổng đàn khoảng 23,5 triệu con, chăn nuôi gia cầm đang giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của thời tiết và nguy cơ các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như cúm gia cầm, Newcastle..., việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh là yếu tố quyết định bảo vệ đàn vật nuôi, duy trì sản xuất ổn định.

Người chăn nuôi xã Luận Thành đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch bệnh cho đàn gà.

Gần đây, thời tiết thay đổi thất thường, nắng nóng xen kẽ mưa giông tạo điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn, vi-rút phát triển và lây lan trên đàn gia cầm. Bên cạnh đó, hoạt động vận chuyển, mua bán, giết mổ gia cầm diễn ra thường xuyên cũng làm gia tăng nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh. Theo đó, một số chủng vi-rút cúm A như: A/H5N1, A/H5N6, A/H5N9... rất dễ lây lan và phát tán, khi đàn gia cầm mắc bệnh thì diễn biến của bệnh tiến triển nhanh, tỷ lệ chết cao, hiện chưa có thuốc đặc trị.

Xã Quý Lộc là địa phương có nhiều trang trại chăn nuôi gia cầm. Trước những thông tin về dịch cúm gia cầm trên cả nước cùng với các loại bệnh gia cầm thường mắc phải trong những ngày nắng nóng, xã thường xuyên cập nhập tình hình thực tế; hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; nhất là áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học. Bên cạnh đó, khuyến cáo người dân thường xuyên vệ sinh chuồng trại, thu gom và xử lý chất thải đúng quy định, đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ; thực hiện tiêu độc, khử trùng định kỳ bằng các loại hóa chất sát trùng. Cùng với đó, công tác tiêm phòng vắc-xin được thực hiện đúng quy định với tỷ lệ tiêm cao, nhất là đối với bệnh cúm gia cầm, Newcastle... Với những ngày có nhiệt độ cao, gà là loại vật nuôi chịu nóng kém và dễ bị stress do không có tuyến mồ hôi, lông dày nên khó giải tỏa thân nhiệt; thở nhanh, há miệng để thải nhiệt, dẫn đến việc mất nước... Xã khuyến cáo người chăn nuôi giãn mật độ nuôi nhốt trong 1 khu nuôi, nhất là đối với các trang trại chăn nuôi quy mô lớn; tăng cường quạt thông gió; theo dõi, phát hiện sớm con nuôi bị bệnh để cách ly, điều trị xử lý kịp thời tránh lây lan ra diện rộng.

Tại xã Minh Sơn, bà Đoàn Thị Dung, hộ chăn nuôi gà cho biết: “Trước tình hình dịch bệnh cúm gia cầm đang diễn biến phức tạp trên cả nước, tôi thường xuyên theo dõi thông tin để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống. Những ngày này, nhiệt độ tăng cao, tôi đã chủ động chuẩn bị phên, bạt chắn chống nắng; cung cấp thêm nước sạch; thức ăn dinh dưỡng kết hợp giữa các loại bột và thức ăn công nghiệp, các loại vitamin... để nâng cao sức đề kháng. Bên cạnh đó, tăng cường vệ sinh chuồng trại, vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, tiêm vắc-xin phòng bệnh bổ sung, theo dõi sức khỏe đàn gà hằng ngày...”.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra dịch bệnh trên đàn gia cầm, tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của thời tiết và nguy cơ các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như cúm gia cầm, Newcastle..., việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh là yếu tố quyết định bảo vệ đàn vật nuôi, duy trì sản xuất ổn định. Chi cục Chăn nuôi và Thú y khuyến cáo các địa phương, nhất là xã có đàn gia cầm lớn cần đẩy mạnh thực hiện một số biện pháp như: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động giám sát gia cầm có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; tuyệt đối không buôn bán, giết mổ, tiêu thụ gia cầm mắc bệnh, nghi mắc bệnh, không vứt xác gia cầm, chất thải chưa qua xử lý ra môi trường... Đồng thời, kiểm soát chặt việc vận chuyển, buôn bán sản phẩm gia cầm; các cơ sở thu mua động vật, sản phẩm gia cầm... Trong trường hợp có gia cầm mắc bệnh, nghi mắc bệnh, các địa phương cần nhanh chóng tiêu hủy gia cầm, công bố dịch và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tổ chức điều tra xác định nguyên nhân, nguồn lây nhiễm để xử lý kịp thời, hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan diện rộng; tổ chức tiêm phòng bao vây ổ dịch, tiêm cho toàn bộ đàn gia cầm tại thôn, xã có dịch. Cùng với đó, có kế hoạch dự phòng chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, dụng cụ, vật tư, hóa chất, để chủ động phòng chống khi có dịch xảy ra; thường xuyên rà soát, tiêm phòng bổ sung cho đàn gia cầm mới phát sinh và chưa được tiêm phòng...

Bài và ảnh: Lê Ngọc