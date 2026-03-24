Tăng cường hợp tác giáo dục giữa tỉnh Thanh Hóa với các trường đại học Liên bang Nga

Ngày 24/3, đoàn đại biểu các Trường Đại học Liên bang Nga đã đến thăm và làm việc tại Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, Trường THPT Chuyên Lam Sơn nhằm trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Quang cảnh buổi thăm và làm việc.

Dự buổi thăm và làm việc, về phía đoàn đại biểu các trường đại học Liên bang Nga có ông Rauf Rinatovich Sabirov , Phó Trưởng khoa phụ trách đào tạo, Khoa dự bị dành cho lưu học sinh quốc tế, Đại học Liên bang Kazan làm trưởng đoàn cùng đại diện 8 cơ sở giáo dục Đại học uy tín của Nga như: Đại học Bách khoa Tomsk; Đại học Liên bang Viễn Đông; Đại học Liên bang Ural; Đại học Quốc gia Tomsk về hệ thống điều khiển và vô tuyến điện tử; Đại học Y khoa Quốc gia phương Bắc...

Thành viên Đoàn công tác của các Trường Đại học Liên bang Nga tham dự buổi làm việc.

Các đại biểu tỉnh Thanh Hóa dự buổi làm việc.

Về phía tỉnh Thanh Hóa, tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan; lãnh đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn như: Trường Đại học Hồng Đức, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa Đỗ Đức Quế phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa Đỗ Đức Quế bày tỏ niềm vui mừng khi được đón tiếp Đoàn đại biểu các trường đại học Liên bang Nga đến thăm và làm việc tại tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, chuyến công tác không chỉ là dịp tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, mà còn góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga ngày càng bền chặt.

Giới thiệu khái quát về giáo dục Thanh Hóa, đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cho biết, toàn tỉnh hiện có quy mô giáo dục lớn, với đầy đủ các cấp học và loại hình đào tạo. Cụ thể, có 678 trường mầm non với hơn 210 nghìn trẻ; 588 trường tiểu học với gần 349 nghìn học sinh; 607 trường THCS với khoảng 278 nghìn học sinh; 105 trường THPT với trên 114 nghìn học sinh. Bên cạnh đó, hệ thống giáo dục nghề nghiệp và Đại học cũng không ngừng phát triển với 33 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, quy mô trên 30 nghìn người học mỗi năm và 5 cơ sở giáo dục Đại học với gần 20 nghìn sinh viên.

Đại diện Trường Đại học Hồng Đức trao đổi thông tin tại buổi làm việc.

Về hợp tác quốc tế, Thanh Hóa hiện có 46 tổ chức tư vấn du học đang hoạt động; riêng năm 2025, có trên 800 học sinh, sinh viên tham gia học tập tại nước ngoài, chủ yếu tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Hoa Kỳ, Canada và Đài Loan. Tuy nhiên, đồng chí cũng thẳng thắn nhìn nhận, hợp tác giáo dục giữa Thanh Hóa và các đối tác Liên bang Nga thời gian qua còn khiêm tốn, chủ yếu dừng lại ở trao đổi thông tin, chưa có nhiều chương trình hợp tác dài hạn, ổn định.

Từ thực tiễn đó, đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa bày tỏ mong muốn, thông qua buổi làm việc, hai bên sẽ cùng trao đổi sâu hơn về các nội dung hợp tác cụ thể như liên kết đào tạo, trao đổi sinh viên, giảng viên, hợp tác nghiên cứu khoa học, đào tạo tiếng Nga và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời từng bước nghiên cứu, khôi phục và mở lại lớp chuyên tiếng Nga tại Trường THPT chuyên Lam Sơn, qua đó tạo nền tảng lâu dài cho việc phát triển nguồn nhân lực am hiểu ngôn ngữ, văn hóa Nga.

Đại diện các trường Đại học hàng đầu của Liên bang Nga giới thiệu tổng quan về ngành đào tạo, tiềm năng, thế mạnh của nhà trường.

Tại buổi làm việc, đại diện các trường đại học hàng đầu của Liên bang Nga đã giới thiệu tổng quan về tiềm năng, thế mạnh, các ngành đào tạo cũng như các chương trình hợp tác quốc tế mà các trường đang triển khai. Nhiều trường bày tỏ mong muốn được đón nhận sinh viên Việt Nam, trong đó có sinh viên Thanh Hóa, sang học tập và nghiên cứu; đồng thời sẵn sàng phối hợp đào tạo theo nhu cầu thực tế của địa phương.

Các ý kiến trao đổi cũng tập trung vào việc xây dựng chương trình liên kết đào tạo, trao đổi sinh viên, giảng viên, cũng như hợp tác nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực thế mạnh như kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, ngôn ngữ và khoa học cơ bản.

Đại diện các cơ sở giáo dục của Thanh Hóa cũng đã giới thiệu về tiềm năng, định hướng phát triển của nhà trường, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với các trường đại học Liên bang Nga trong việc xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao, phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế.

Ông Rauf Rinatovich Sabirov, Phó Trưởng khoa phụ trách đào tạo, Khoa dự bị dành cho lưu học sinh quốc tế, Đại học Liên bang Kazan phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Rauf Rinatovich Sabirov, Phó Trưởng khoa phụ trách đào tạo, Khoa dự bị dành cho lưu học sinh quốc tế, Đại học Liên bang Kazan cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, đồng thời khẳng định các trường đại học Liên bang Nga luôn sẵn sàng mở rộng hợp tác với các đối tác tại Việt Nam. Theo ông, việc tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục hai bên sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tiếp cận môi trường học tập quốc tế, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu.

Để hợp tác đạt hiệu quả thiết thực, đại diện đoàn công tác đề xuất hai bên tiếp tục duy trì các cuộc trao đổi chuyên sâu giữa các cơ sở đào tạo, tiến tới xây dựng các chương trình hợp tác cụ thể, phù hợp với nhu cầu và điều kiện của mỗi bên.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, buổi chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu các trường đại học Liên bang Nga đến thăm và làm việc tại Trường THPT chuyên Lam Sơn. Tại đây, đoàn đã giao lưu, trao đổi với giáo viên và học sinh về cơ hội học tập tại các trường đại học của Nga, đồng thời giới thiệu các chương trình đào tạo quốc tế và chính sách hỗ trợ dành cho sinh viên.

Hoạt động lần này không chỉ góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Thanh Hóa và các trường đại học Liên bang Nga, mà còn mở ra nhiều cơ hội học tập, nghiên cứu cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh, hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Trần Hằng