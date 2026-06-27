Tăng cường đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

Sáng 27/6, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Các đại biểu dự hội nghị.

6 tháng đầu năm, các cấp công đoàn trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Các cấp công đoàn đã phối hợp thăm hỏi, tặng quà cho 364.739 lượt đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí hơn 122,7 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 36 nhà “Mái ấm công đoàn”.

Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng”, Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động được tổ chức rộng khắp, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lương Trọng Thành phát biểu tại hội nghị.

Các phong trào thi đua tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. LĐLĐ tỉnh phát động phong trào thi đua “5 tiên phong, 5 đồng hành vươn mình xây dựng đội ngũ công nhân lao động lớn mạnh, góp phần phát triển Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc, kiểu mẫu”, hưởng ứng phong trào “Lao động giỏi - năng suất cao - thu nhập tốt” giai đoạn 2026-2030; triển khai mô hình “Công đoàn kiểu mẫu - đoàn viên gương mẫu”.

Nhiều mô hình mới như “Không gian văn hóa công nhân”, “Công đoàn số, công nhân số, ngôi nhà số”, “Tổ lao động kiểu mẫu - làm việc hạnh phúc” được xây dựng và nhân rộng.

Toàn cảnh hội nghị.

Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn tiếp tục đạt kết quả tích cực. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh thành lập mới 34 công đoàn cơ sở, kết nạp 10.250 đoàn viên.

Đại biểu tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thông qua nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn 6 tháng cuối năm 2026.

Theo đó, các cấp công đoàn tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội công đoàn các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở; tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động; tăng cường đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ...

Nhân dịp này, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã trao Bằng khen tặng 4 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2023-2025.

Thanh Huê