Tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi mùa mưa lũ năm 2026

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Công văn số 7331/UBND-NNMT về tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2026.

Theo nội dung Công văn, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm thông báo danh mục các hồ chứa nước bị hư hỏng, mất an toàn trước mùa mưa lũ năm 2026 đến UBND các xã, phường, công ty khai thác công trình thủy lợi có hồ chứa để chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình.

Phối hợp với Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi, Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa, các công ty khai thác công trình thủy lợi, UBND các xã, phường và các đơn vị có liên quan đôn đốc các nhà thầu tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình liên quan đến công trình thủy lợi xong trước mùa mưa, lũ và có phương án bảo đảm an toàn cho công trình khi có mưa, lũ, bão.

Phối hợp với Hội đồng Tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước cấp tỉnh thực hiện tốt công tác đánh giá mức độ an toàn của đập, hồ chứa nước, phương án tích nước hồ chứa và giải pháp bảo đảm an toàn của đập, hồ chứa nước cấp tỉnh, đảm bảo quy định hiện hành của pháp luật và phù hợp với hiện trạng công trình, nhằm đảm bảo an toàn và tích nước phục vụ sản xuất.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa, các công ty khai thác công trình thủy lợi, UBND các xã, phường khẩn trương tổ chức kiểm tra, khắc phục, sửa chữa các hư hỏng của công trình và có phương án đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa, lũ năm 2026 trước ngày 30/6/2026; tuyệt đối không thi công các hạng mục công trình chính trong mùa mưa, lũ.

Đối với các hồ chứa bị hư hỏng nặng, có nguy cơ mất an toàn nhưng chưa được bố trí kinh phí để sửa chữa thì chủ động gia cố, khắc phục các hư hỏng, không để xảy ra sự cố gây mất an toàn công trình và vùng hạ du; chủ động và sẵn sàng nhân lực, tập kết đầy đủ vật tư, máy móc, thiết bị theo phương châm “4 tại chỗ” trong phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp được cấp có thẩm quyền phê duyệt để sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Đối với công trình đã được bố trí nguồn vốn đầu tư nhưng chưa triển khai thi công; đề nghị các đơn vị nêu trên là chủ đầu tư các dự án khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục cần thiết để triển khai thi công, đảm bảo an toàn công trình.

Các công ty khai thác công trình thủy lợi, tổ chức thủy lợi cơ sở (hợp tác xã, tổ chức hợp tác dùng nước) khẩn trương rà soát, lập phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp xong trước ngày 30/4/2026, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định (lưu ý, khi rà soát, lập phương án phải xây dựng kịch bản ứng phó với tình huống mưa lớn, tình huống thời tiết cực đoan).

Đối với các đập, hồ chứa nước thủy lợi mà phạm vi công trình và vùng hạ du liên quan đến địa bàn hai xã trở lên, lập phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp và nộp hồ sơ về Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hoá trước ngày 30/4/2026 để thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Sau khi phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các đơn vị thực hiện rà soát, bổ sung đầy đủ vật tư, nhân lực, máy móc, thiết bị để sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Tiếp tục rà soát, đánh giá nhiệm vụ, quy trình vận hành của các hồ chứa, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp nhằm bảo đảm vận hành an toàn công trình, nhất là các hồ chứa có tác động lớn đến dòng chảy, dân sinh vùng hạ du.

Chỉ đạo các đơn vị khai thác công trình thủy lợi bố trí lực lượng đảm bảo năng lực chuyên môn để quản lý, vận hành công trình; Bố trí cán bộ thường trực tại công trình; tổ chức trực ban nghiêm túc, đúng quy chế, quy định trong mùa mưa, lũ; Chủ động, thường xuyên kiểm tra an toàn công trình kể cả khi không có mưa, lũ để kịp thời phát hiện và xử lý ngay từ giờ đầu khi có sự cố xảy ra; Vận hành thử cửa van, thiết bị phục vụ xả lũ của các hồ chứa; Tổ chức nạo vét, khơi thông dòng chảy kênh thoát lũ, các trục kênh tiêu, cửa vào các cống tiêu nhằm chủ động vận hành các trạm bơm, cống tiêu để tiêu rút nước đệm khi dự báo có mưa lớn xảy ra.

UBND các xã, phường phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác chuyên môn về thủy lợi trên địa bàn.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

NM (Nguồn: UBND tỉnh)