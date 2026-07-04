Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra

Chiều 4/7, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Quang cảnh hội nghị tại thành phố Hà Nội. Ảnh: Báo Thanh tra

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại thành phố Hà Nội kết nối trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính Phủ chủ trì hội nghị.

Chánh Thanh tra tỉnh Vũ Văn Đạt chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

6 tháng đầu năm 2026, tập thể lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nêu gương trong lãnh đạo, điều hành, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Qua đó, tạo khí thế thi đua, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong toàn ngành.

6 tháng đầu năm 2026, toàn ngành Thanh tra đã triển khai hơn 1.700 cuộc thanh tra tại gần 3.500 đơn vị. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế gần 44,6 nghìn tỷ đồng, hơn 4,8 nghìn ha ta đất. Cơ quan Thanh tra đã kiến nghị thu hồi về ngân sách hơn 631 tỷ đồng, 201,2 ha đất, xem xét, xử lý hành chính đối với 878 tập thể và 2.400 cá nhân. Đồng thời chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 32 vụ; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 38 văn bản về cơ chế, chính sách, pháp luật. Tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 3.369 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra. Qua đôn đốc, các cơ quan chức năng đã thu hồi về ngân sách nhà nước 634 tỷ đồng, 29 ha đất.

Đáng chú ý, ngành Thanh tra đã triển khai thanh tra trên phạm vi cả nước đối với nhiều lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp được Nhân dân và dư luận xã hội quan tâm như quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy; kinh doanh xăng dầu; cấp phép, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng; các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài gây thất thoát, lãng phí...

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra tồn tại hạn chế, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp trong nâng cao chất lượng công tác thanh tra chuyên đề; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Báo Thanh tra

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn đề nghị, 6 tháng cuối năm 2026 toàn ngành Thanh tra cần tiếp tục bám sát, triển khai có hiệu quả Kế hoạch Thanh tra năm 2026, tập trung thực hiện tốt các cuộc thanh tra đột xuất được giao; tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra.

Tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nguy cơ tham nhũng cao hoặc có nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực. Đẩy mạnh công tác xử lý sau thanh tra, tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản trong các vụ việc có vi phạm.

Đồng chí cũng đề nghị, ngành Thanh tra tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm quy định tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc phức tạp, đông người. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và triển khai có hiệu quả mô hình tiếp công dân trực tuyến...

Đỗ Đức