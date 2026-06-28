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Tặng công trình “Sân chơi cho em” tại xã Bát Mọt

Thanh Thảo
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(Baothanhhoa.vn) - Đoàn cơ sở Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hóa vừa phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành, bàn giao công trình “Sân chơi cho em” tại Trường Mầm non thôn Dưn, xã Bát Mọt.

Tặng công trình “Sân chơi cho em” tại xã Bát Mọt

Đoàn cơ sở Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hóa vừa phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành, bàn giao công trình “Sân chơi cho em” tại Trường Mầm non thôn Dưn, xã Bát Mọt.

Tặng công trình “Sân chơi cho em” tại xã Bát Mọt

Các đại biểu dự lễ khánh thành, bàn giao công trình “Sân chơi cho em” tại Trường mầm non thôn Dưn, xã Bát Mọt.

Công trình được Đoàn cơ sở Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hóa làm đầu mối phối hợp cùng các cơ sở đoàn thanh niên Agribank khu vực Bắc Miền trung đóng góp kinh phí thực hiện.

Công trình có tổng kinh phí 80 triệu đồng gồm các trang thiết bị như cầu trượt, xích đu, bập bênh, mâm quay, tranh vẽ tường... giúp trẻ em vui chơi, phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần.

Tặng công trình “Sân chơi cho em” tại xã Bát Mọt

Các em nhỏ tại xã Bát Mọt vui chơi tại công trình được trao tặng.

Tặng công trình “Sân chơi cho em” tại xã Bát Mọt

Đoàn Thanh niên Agribank trao quà cho các em nhỏ.

Công trình “Sân chơi cho em” không chỉ mang đến không gian vui chơi an toàn, bổ ích cho các em nhỏ tại trường mầm non thôn Dưn, giúp các em có thêm niềm vui khi đến trường mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và tấm lòng hướng về cộng đồng của đoàn viên, thanh niên Agribank đối với các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới còn nhiều khó khăn.

Thanh Thảo

Từ khóa:

#Agribank #Chính quyền địa phương #Bát Mọt #Trường mầm non #Thanh hóa #Đoàn viên thanh niên #Khánh thành #Đoàn thanh niên #bàn giao công trình #sân chơi

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