Tăng 30% xe khách dự phòng phục vụ dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân bằng xe ô tô khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Sở Xây dựng Thanh Hóa yêu cầu các ban quản lý và khai thác bến xe, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định chủ động xây dựng phương án tổ chức vận tải phù hợp với nhu cầu thực tế, bảo đảm các yếu tố về an toàn giao thông.

Bến xe phía Bắc, phường Hạc Thành.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày, đồng thời trùng với thời điểm các sinh viên nhập học nên dự báo nhu cầu đi lại bằng xe khách tuyến cố định sẽ tăng so với ngày thường.

Bên cạnh duy trì số lượng phương tiện hoạt động đúng biểu đồ chạy xe đã được phê duyệt, Sở Xây dựng yêu cầu các ban quản lý và khai thác bến xe quán triệt đến các đơn vị vận tải, nhất là trên các tuyến có lượng hành khách lớn như Thanh Hóa - Hà Nội, Thanh Hóa - Hải Phòng, Thanh Hóa - Lạng Sơn... chủ động bố trí tăng từ 20-30% xe dự phòng, sẵn sàng đưa vào hoạt động tăng chuyến, tăng tần suất khi có lượng khách tăng đột biến, hạn chế tình trạng hành khách ùn ứ trong những ngày cao điểm.

Phương tiện xe ô tô khách dự phòng tại Bến xe phía Bắc.

Cùng với tăng cường phương tiện, các bến xe chủ động phối hợp với lực lượng chức năng siết chặt kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các xe vi phạm nhằm bảo đảm các điều kiện an toàn cho phương tiện trước khi xe xuất bến và trong suốt hành trình chạy xe. Công tác phòng, chống cháy, nổ cũng được tăng cường, nhất là tại khu vực bến xe.

Ông Nguyễn Đức Nga, Trưởng bến xe phía Bắc, phường Hạc Thành, cho biết: “Nhằm phục vụ tốt công tác vận tải dịp nghỉ lễ 2/9, bến xe đã yêu cầu các nhà xe nâng cao trách nhiệm phục vụ hành khách; chuẩn bị phương tiện vận tải bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật; quán triệt đội ngũ lái xe, phụ xe chấp hành nghiêm các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tuyệt đối không sử dụng rượu bia trong quá trình tham gia vận chuyển hành khách; thực hiện đúng lộ trình đã phê duyệt”.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định thực hiện bán vé đúng giá niêm yết; đồng thời nghiên cứu, áp dụng chính sách ưu đãi phù hợp đối với sinh viên, tạo thuận lợi cho việc đi lại và bảo đảm an toàn.

Theo ông Trịnh Văn Trường (Bến xe phía Tây, phường Hạc Thành), đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch phục vụ, tăng cường bố trí ca, kíp trực nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ và tháng cao điểm an toàn giao thông, mùa tựu trường. Đơn vị cũng vận động các chủ xe, lái xe trên các tuyến miền núi như Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn... có chính sách hỗ trợ, giảm giá vé, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên.

Theo dự báo, lượng khách sẽ tăng mạnh từ chiều 28/8 đối với chiều về Thanh Hóa và sáng 2/9 đối với chiều ngược lại.

Khánh Huyền