Tận tâm với công việc, hết lòng vì Nhân dân

Với tinh thần trách nhiệm, tận tụy và luôn gần dân, anh Nguyễn Văn Hoài, nguyên bí thư chi bộ thôn Dân Tiến (nay là thôn Thiệu Chính) xã Thiệu Toán đã cùng cấp ủy, ban công tác mặt trận và các đoàn thể phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, vận động Nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, chung sức XDNTM, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương.

Anh Nguyễn Văn Hoài (bên trái) vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông.

Anh Nguyễn Văn Hoài chia sẻ: “Muốn Nhân dân tin tưởng, ủng hộ thì người cán bộ phải gương mẫu, trách nhiệm, gần dân, lắng nghe và luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên hết. Khi mọi việc được công khai, minh bạch, vì lợi ích của Nhân dân thì sẽ tạo được sự đồng thuận”.

Với phương châm ấy, anh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và Nhân dân để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Mọi chủ trương, nhiệm vụ của chi bộ đều được đưa ra bàn bạc dân chủ, công khai trước khi triển khai thực hiện. Trong các kỳ sinh hoạt, anh khuyến khích đảng viên tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở.

Anh cũng tích cực tuyên truyền, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào XDNTM.

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của HĐND xã Thiệu Toán về phê duyệt Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp, phát triển sản phẩm OCOP và XDNTM trên địa bàn xã năm 2026, Chi bộ thôn Dân Tiến đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên, các tổ chức đoàn thể và đảng viên phụ trách từng phần việc. Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, dưới sự định hướng của anh Hoài, các đảng viên luôn gương mẫu đi đầu trong đóng góp kinh phí, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chung sức XDNTM. Nhờ cách làm bài bản, linh hoạt và sát thực tiễn, thôn đã tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Người dân tự nguyện hiến gần 100m2 đất, đóng góp trên 2 tỷ đồng để thảm nhựa 1,5km đường giao thông, xây dựng hệ thống điện chiếu sáng và rãnh thoát nước có nắp đậy. Đến nay, 100% tuyến đường làng, ngõ xóm của thôn đã được bê tông hóa, nhựa hóa khang trang, sạch đẹp; nhiều tuyến đường được trồng hoa thay thế cỏ dại, góp phần xây dựng diện mạo nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM.

Anh Nguyễn Văn Hoài còn luôn trăn trở tìm hướng nâng cao thu nhập cho người dân. Anh tích cực vận động bà con mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đưa các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Đến nay, thôn đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa với cây ớt, ngô ngọt, rau màu; phát triển 10ha lúa chất lượng cao và chăn nuôi gia cầm theo hướng hàng hóa. Đặc biệt, cơ sở sản xuất mây giang xiên trên địa bàn tạo việc làm ổn định cho hơn 200 lao động, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân. Hiện thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 70 triệu đồng/người/năm, thôn không còn hộ nghèo.

Không chỉ năng động, nhiệt tình với công việc chung, anh Nguyễn Văn Hoài còn là tấm gương đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình để người dân học tập, noi theo. Từ năm 2016, anh đầu tư xây dựng mô hình gia trại chăn nuôi ngan, gà với quy mô trên 1.000 con. Đồng thời cung cấp hàng nghìn con giống chất lượng cho các hộ trong vùng. Sau khi trừ chi phí, mô hình mang lại lợi nhuận trên 100 triệu đồng mỗi năm.

Hiện nay, mặc dù không còn đảm nhiệm cương vị bí thư chi bộ thôn sau khi thực hiện Đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố, anh Nguyễn Văn Hoài vẫn luôn phát huy vai trò của người đảng viên, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ, khu dân cư và gương mẫu đi đầu trong các phong trào, cuộc vận động ở địa phương.

Bài và ảnh: Thanh Huê