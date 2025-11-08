Tam Thanh bảo vệ rừng gắn với phát triển vùng luồng, vầu thâm canh

Hướng dẫn chúng tôi thăm rừng luồng, ông Hà Văn Tuyển, bản Phe, xã Tam Thanh, cho biết: Những năm vừa qua, gia đình được thụ hưởng chính sách phát triển vùng luồng thâm canh của tỉnh. Rừng luồng của gia đình sinh trưởng tốt, cho năng suất và thu nhập cao hơn trước. “Phát cành, dọn vệ sinh, bón phân cho cây luồng và vầu, trồng bằng hom cành cây luồng là việc làm quá xa lạ với người dân bản Phe các năm trước đây. Nhưng khi được cán bộ hướng dẫn nhiệt tình, gia đình đã hiểu và thực hiện. Hơn 6,3ha rừng luồng và 12,5ha rừng vầu của gia đình được bón phân, chăm sóc nên luồng ra măng sớm, nhiều và khỏe. Trong đó, có 4,9ha luồng đã được Tổ chức Quản lý rừng bền vững quốc tế cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC). Cây to và thẳng, gióng dài, sinh trưởng, phát triển tốt, bán được giá hơn” - ông Tuyển chia sẻ.

Rừng luồng của gia đình ông Hà Văn Tuyển, bản Phe, xã Tam Thanh được chăm sóc phát triển tốt.

Hiện nay, xã Tam Thanh có 4.132ha rừng sản xuất, trong đó có 1.115ha rừng luồng, 3.017ha rừng vầu. Để bảo vệ rừng (BVR) tận gốc, xã Tam Thanh đã ban hành các văn bản thực hiện tốt Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Rà soát, bổ sung phương án BVR và phòng cháy, chữa cháy rừng theo phư­ơng châm “4 tại chỗ”; xây dựng phương án tác chiến chữa cháy rừng. Xây dựng các tổ, đội BVR tại thôn, bản, đặc biệt chú trọng những vùng trọng điểm có nguy cơ mất an ninh rừng. Cùng với xã hội hóa công tác BVR, xã Tam Thanh đã và đang chủ động triển khai các giải pháp hình thành các vùng trồng rừng sản xuất, lâm sản hàng hóa tập trung, chuyên canh, thâm canh với quy mô lớn, gắn trồng rừng với chế biến và thị trường tiêu thụ lâm sản, nâng cao hiệu quả sản xuất, sử dụng rừng, thu hút và tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động làm nghề rừng, bảo vệ môi trường sinh thái. Trọng tâm là thay đổi nhận thức, cũng như cách làm của bà con trong việc trồng và chăm sóc rừng vầu, luồng. "UBND xã Tam Thanh đã phối hợp với các ngành chức năng xuống thôn, bản phổ biến, tuyên truyền chính sách hỗ trợ phát triển vùng luồng, vầu thâm canh; tập huấn kỹ thuật chăm sóc, bón phân phục tráng rừng vầu, luồng. Xây dựng các mô hình HTX sản xuất, kinh doanh luồng, vầu, tạo vùng nguyên liệu tập trung để kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vốn, khoa học - kỹ thuật thâm canh, phát triển rừng luồng và vầu bền vững, hiệu quả” - đồng chí Hà Văn Toản, Chủ tịch UBND xã Tam Thanh, cho biết.

Đối với 2.028ha rừng vầu bị khuy (chết khô), xã Tam Thanh đã hướng dẫn người dân vệ sinh rừng vầu, phát dọn thực bì, thu gom cây chết để tránh lây lan mầm bệnh. Vận động chủ rừng bón bổ sung phân hữu cơ, chăm sóc và trồng dặm lại những diện tích bị chết. Một số diện tích đã được bà con phát dọn, chăm sóc lại, cây vầu mới trồng bắt đầu phục hồi. Người dân đã chủ động chăm sóc, bảo vệ và khôi phục vùng vầu, góp phần ổn định sản xuất lâm nghiệp tại địa phương.

Đến tháng 11/2025, xã Tam Thanh có gần 1.100ha vầu và 182ha luồng đã được người dân thâm canh, phục tráng. Cây luồng được bón phân, măng to hơn và gióng dài hơn, giá trị cây luồng đã được nâng lên, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Toàn xã có 300ha luồng và 1.081,9ha vầu đã được Tổ chức Quản lý rừng bền vững quốc tế cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC). Từ đó, giá trị cây luồng đã được nâng lên, góp phần nâng cao thu nhập cho nhiều nông dân trồng luồng và doanh nghiệp chế biến luồng.

Hiệu quả của chính sách phát triển vùng luồng và vầu thâm canh đã nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và người dân địa phương trong việc quản lý, bảo vệ, phát triển và khai thác bền vững rừng luồng. Người dân đã chú trọng canh tác thâm canh, bón phân và chăm sóc rừng luồng đúng kỹ thuật. Nhờ tích cực trồng và chăm sóc, bảo vệ rừng luồng, vầu, người dân xã Tam Thanh có thêm việc làm và nguồn thu nhập tại chỗ, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống, thúc đẩy chương trình XDNTM trong vùng.

Bài và ảnh: Nguyễn Quân