Tấm lợp lấy sáng polycarbonate đặc ruột là dòng vật liệu cao cấp được ưa chuộng nhờ độ trong suốt như kính nhưng bền gấp nhiều lần, chống tia UV hiệu quả và chịu được va đập mạnh.

Tấm lợp lấy sáng Polycarbonate đặc ruột là gì?

Tấm lợp lấy sáng polycarbonate đặc ruột là vật liệu xây dựng cao cấp được sản xuất từ nhựa polycarbonate – một loại polymer có cấu trúc phân tử bền vững, được phát hiện vào năm 1953 bởi một tiến sĩ người Đức. Từ đó đến nay, chất liệu này đã trở thành lựa chọn quen thuộc trong nhiều ngành công nghiệp nhờ độ bền cơ học và tính năng ưu việt.

Sở hữu bề mặt trong suốt gần như kính, khả năng chịu lực vượt trội và tính cách nhiệt tốt, tấm polycarbonate đặc ruột được ứng dụng rộng rãi trong các hạng mục như mái nhà, mái hiên, vòm che, nhà kính... Khả năng truyền sáng xuất sắc giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, giảm chi phí chiếu sáng và tạo nên không gian sống thoáng sáng, hiện đại.

Thành phần cấu tạo tấm lợp sáng polycarbonate đặc ruột

Polycarbonate là loại nhựa kỹ thuật cao được hình thành từ các chuỗi polymer liên kết chặt chẽ thông qua nhóm cacbonat −O−(C=O)−O−. Ở tấm polycarbonate đặc ruột, cấu trúc này được kết hợp với một số loại nhựa kỹ thuật khác như aromatic polysulfonium, thermoplastic cùng phụ gia và hóa chất chuyên dụng, tạo nên vật liệu có độ bền cơ học vượt trội.

Các nghiên cứu cho thấy, dù thuộc nhóm polymer, nhưng nhờ chứa nhóm cacbonat, polycarbonate sở hữu khả năng chịu lực cao, duy trì tốt độ truyền sáng và có thể phủ thêm lớp chống tia UV để bảo vệ bề mặt.

Chính những đặc tính này đã giúp tấm polycarbonate đặc ruột trở thành vật liệu xây dựng được ưa chuộng trong các công trình hiện đại, nơi đòi hỏi sự kết hợp giữa độ bền, tính thẩm mỹ và khả năng tận dụng ánh sáng tự nhiên.

Ưu điểm nổi bật của tấm lợp lấy sáng Polycarbonate đặc ruột

Tấm nhựa lấy sáng polycarbonate là giải pháp thay thế kính công nghiệp hiệu quả, đặc biệt phù hợp cho mái che và các công trình yêu cầu khả năng lấy sáng tự nhiên. Sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội, vật liệu này ngày càng được ứng dụng rộng rãi:

1. Truyền sáng tối ưu

Với độ truyền sáng lên đến 90%, tấm polycarbonate mang lại không gian sáng sủa, thẩm mỹ và tiết kiệm điện chiếu sáng. Sản phẩm có nhiều lựa chọn màu sắc như trắng trong, trắng đục, xanh hồ, xanh lá, nâu trà, xám khói..., mỗi màu có mức truyền sáng khác nhau, đáp ứng nhu cầu đa dạng của từng công trình.

2. Độ bền và khả năng chịu lực vượt trội

Cứng hơn kính gấp 250 lần và không vỡ vụn khi chịu va đập, tấm polycarbonate đảm bảo an toàn tuyệt đối trước tác động cơ học, giảm rủi ro từ môi trường bên ngoài.

3. Chịu nhiệt và cách nhiệt hiệu quả

Hoạt động tốt trong dải nhiệt độ từ -40°C đến 120°C, vật liệu này thích nghi hoàn hảo với điều kiện khí hậu thất thường của Việt Nam. Khả năng cách nhiệt tốt giúp giảm lượng nhiệt hấp thụ, mang lại không gian dưới mái che luôn thoáng mát.

4. Cách âm tốt

Khả năng giảm truyền âm gấp 6 lần kính cường lực, hạn chế tiếng ồn từ mưa, gió hay va chạm bên ngoài. Đặc biệt, khi trời mưa lớn, mái polycarbonate không gây tiếng ồn khó chịu như mái tôn.

5. Chống cháy an toàn

Đạt tiêu chuẩn chống cháy B1, tấm polycarbonate không bắt lửa và hạn chế sự lan truyền của đám cháy, nâng cao độ an toàn cho công trình.

6. Trọng lượng nhẹ, thi công dễ dàng

Chỉ nặng khoảng một nửa so với kính, giúp việc vận chuyển và lắp đặt nhanh chóng, tiết kiệm chi phí nhân công và thời gian thi công.

Bảng báo giá Tấm lợp lấy sáng Polycarbonate đặc ruột

STT Độ dày (mm) Kích thước tấm (m) Màu sắc Đơn giá (VNĐ/m2) 1 2 mm 1.22 x 2.44 Trắng trong, xanh dương, màu khói 270.000 – 300.000 2 3 mm 1.22 x 2.44 Trắng trong, xanh lá, nâu trà 340.000 – 370.000 3 4 mm 1.22 x 2.44 Trắng trong, xanh dương, màu khói 410.000 – 450.000 4 5 mm 1.22 x 2.44 Trắng trong, xanh lá, nâu trà 480.000 – 520.000 5 6 mm 1.22 x 2.44 Trắng trong, xanh dương, màu khói 550.000 – 600.000 6 8 mm 1.22 x 2.44 Trắng trong, xanh lá, nâu trà 680.000 – 730.000 7 10 mm 1.22 x 2.44 Trắng trong, xanh dương, màu khói 820.000 – 880.000

Địa chỉ mua tấm lợp lấy sáng polycarbonate uy tín

Để đảm bảo chất lượng và giá cả hợp lý, DOSI.GROUP là lựa chọn hàng đầu:

- Sản phẩm đa dạng: Cung cấp đầy đủ các loại polycarbonate đặc ruột, rỗng ruột, và các vật liệu khác như PVC, FRP với nhiều kích thước và màu sắc.

- Chất lượng đảm bảo: Sản phẩm chính hãng, có lớp chống UV, kèm chứng nhận chất lượng.

- Giá cả cạnh tranh: Báo giá rõ ràng, ưu đãi cho đơn hàng lớn.

- Dịch vụ chuyên nghiệp: Tư vấn tận tâm, giao hàng nhanh, hỗ trợ lắp đặt.

- Bảo hành rõ ràng: Đảm bảo sự an tâm cho khách hàng.

Liên hệ DOSI.GROUP

- Website: https://tongkhopolymicapvc.com/

- Hotline: 0888.887.078

