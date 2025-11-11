Tạm hoãn xuất cảnh nhiều giám đốc doanh nghiệp nợ thuế

13 giám đốc, đại diện doanh nghiệp vừa bị Thuế cơ sở 3 tỉnh Thanh Hóa ban hành Thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh.

Công chức Thuế cơ sở 3 tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ người dân kê khai hoàn thành nghĩa vụ đóng góp vào ngân sách Nhà nước.

Thuế cơ sở 3 tỉnh Thanh Hóa vừa gửi thông báo tới Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật của các doanh nghiệp nợ thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 66 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 và khoản 5 Điều 36 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh số 49/2019/QH14 ngày 22/11/2019 của Quốc hội.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 4/11/2025 đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.

Theo đó, Thuế cơ sở 3 tỉnh Thanh Hóa thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với các ông, bà:

Nguyễn Văn Đức là người đại diện theo pháp luật của hộ kinh doanh Nguyễn Văn Đức (người nộp thuế), mã số thuế 8616211299-001;

Ông Lê Văn Dũng là người đại diện theo pháp luật của hộ kinh doanh Lê Văn Dũng (người nộp thuế), mã số thuế 8098189353;

Nguyễn Thị Ý là người đại diện theo pháp luật của hộ kinh doanh Nguyễn Thị Ý (người nộp thuế), mã số thuế 2802823160;

Phạm Văn Thắng là người đại diện theo pháp luật của hộ kinh doanh Phạm Văn Thắng (người nộp thuế), mã số thuế 2800294962;

Trịnh Xuân Hùng là người đại diện theo pháp luật của hộ kinh doanh Trịnh Xuân Hùng (người nộp thuế), mã số thuế 8329281969;

Phạm Văn Hùng là người đại diện theo pháp luật của hộ kinh doanh Phạm Văn Hùng (người nộp thuế), mã số thuế 2802497446;

Nguyễn Tuấn Anh là người đại diện theo pháp luật của hộ kinh doanh Hộ kinh doanhTuấn Anh, mã số thuế 8744219335-001;

Nguyễn Thành An là người đại diện theo pháp luật của hộ kinh doanh Nguyễn Thành An (người nộp thuế), mã số thuế 8001079857-001;

Lê Văn Trường là người đại diện theo pháp luật của hộ kinh doanh Lê Văn Trường (người nộp thuế), mã số thuế 2802998410;

Phạm Văn Đồng là người đại diện theo pháp luật của hộ kinh doanh Phạm Văn Đồng (người nộp thuế), mã số thuế 2802496386;

Vũ Văn Chương là người đại diện theo pháp luật của hộ kinh doanh Vũ Văn Chương (người nộp thuế), mã số thuế 2802336488;

Kiều Văn Luận là người đại diện theo pháp luật của hộ kinh doanh Kiều Văn Luận (người nộp thuế), mã số thuế 2802395148;

Phạm Văn Quyết là người đại diện theo pháp luật của hộ kinh doanh Phạm Văn Quyết (người nộp thuế), mã số thuế 8173595727-001./.

Khánh Phương