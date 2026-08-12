Đưa pháp luật đến gần các đối tượng đặc thù

Đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền và hướng mạnh về cơ sở là cách các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL). Qua đó, nhiều nhóm đối tượng đặc thù được tiếp cận pháp luật bằng những cách gần gũi, thiết thực và phù hợp hơn.

Cán bộ, người có uy tín, trưởng bản xã Trung Lý tham gia hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật.

Một trong những điểm nhấn của công tác PBGDPL là các địa phương chủ động lựa chọn nội dung tuyên truyền sát với thực tiễn. Điển hình như tại xã Trung Lý, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, địa phương tập trung tuyên truyền về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở. Bên cạnh việc phổ biến các quy định của pháp luật, xã chú trọng nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động cho đội ngũ cán bộ cơ sở, người có uy tín, trưởng bản và cộng tác viên, giúp họ phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt đưa pháp luật đến với người dân. Thông qua các lớp tập huấn và hoạt động tuyên truyền tại cộng đồng, nhiều quy định của pháp luật được truyền tải bằng hình thức gần gũi, dễ hiểu, góp phần nâng cao nhận thức, từng bước hạn chế tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xây dựng nếp sống văn minh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ thực tiễn ở Trung Lý cho thấy, khi nội dung tuyên truyền xuất phát từ nhu cầu của người dân thì hiệu quả tiếp cận pháp luật được nâng lên rõ rệt. Đây cũng là cách làm đang được nhiều xã miền núi, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh triển khai. Các chương trình, đề án như “Đẩy mạnh công tác PBGDPL và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi”, “Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa”, hay tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông tiếp tục được thực hiện phù hợp với điều kiện từng địa phương.

Công tác PBGDPL tại các xã ven biển cũng được triển khai gắn với đặc thù địa bàn và sinh kế của người dân. Bám sát Nghị quyết số 48/NQ-CP của Chính phủ cùng các đề án về xây dựng nền biên phòng toàn dân, bảo đảm an ninh biên giới, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên vùng biển, các sở, ngành đã tăng cường tuyên truyền các quy định về khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên biển, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh, chủ quyền biển, đảo. Việc lựa chọn nội dung sát với thực tiễn đã giúp người dân nâng cao nhận thức, chủ động chấp hành pháp luật và tích cực tham gia bảo vệ tài nguyên, môi trường biển.

Trong khi đó, tại các doanh nghiệp, công tác PBGDPL được lồng ghép với hoạt động hỗ trợ pháp lý và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Sở Tư pháp cùng các cơ quan thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đã tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, việc triển khai Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030” đã tạo điều kiện để người lao động nâng cao hiểu biết pháp luật, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm trong quá trình làm việc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Đối với người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng biện pháp tư pháp, biện pháp xử lý hành chính và người chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng, công tác PBGDPL được chú trọng nhằm giúp họ nâng cao nhận thức và chuẩn bị hành trang trở về cuộc sống. 6 tháng đầu năm, các sở, ngành đã phối hợp tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho phạm nhân tại trại giam và phân trại quản lý phạm nhân thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, khơi dậy tinh thần sửa chữa lỗi lầm, giúp người chấp hành xong án phạt tù tự tin tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế nguy cơ tái phạm.

Để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, Sở Tư pháp đã phối hợp với các ban, sở, ngành liên quan và các địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền như hội thi, phiên tòa giả định, cấp phát tài liệu pháp luật, lồng ghép trong các chương trình văn nghệ, tiểu phẩm... Qua đó, giúp người dân dễ tiếp cận, dễ ghi nhớ và từng bước hình thành thói quen tìm hiểu, chấp hành pháp luật.

Thực tế cho thấy, mỗi nhóm đối tượng có điều kiện sống, trình độ và nhu cầu tiếp cận thông tin khác nhau. Vì vậy, hiệu quả của công tác PBGDPL không chỉ được đo bằng số lượng hoạt động được tổ chức mà quan trọng hơn là lựa chọn đúng nội dung, đúng hình thức và đúng đối tượng. Khi pháp luật được truyền tải bằng những cách làm gần gũi, dễ hiểu và phù hợp với thực tiễn, nhận thức sẽ từng bước chuyển hóa thành hành động, góp phần xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật, giữ vững an ninh, trật tự và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Trần Hằng