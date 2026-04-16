Tạm giữ gần 1.000 sản phẩm thực phẩm có dấu hiệu nhập lậu

Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” trên địa bàn tỉnh năm 2026, Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa, phối hợp cùng Công an Phường Hạc Thành vừa tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh, phát hiện, tạm giữ gần 1.000 sản phẩm thực phẩm có dấu hiệu nhập lậu.

Đoàn kiểm tra làm việc tại hộ kinh doanh L.T.T.H, phường Hạc Thành.

Cụ thể, qua kiểm tra tại hộ kinh doanh L.T.T.H, địa chỉ phường Hạc Thành, lực lượng chức năng phát hiện gần 1.000 sản phẩm thực phẩm các loại gồm: Cánh gà, sụn gà, chân giò heo muối, lạp xưởng xông khói, măng trúc, lòng bò, xách bò... do nước ngoài sản xuất, có dấu hiệu hàng hóa nhập lậu. Tại thời điểm kiểm tra, bà L.T.T.H chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hóa. Đội Quản lý thị trường số 1 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Gần 1.000 sản phẩm thực phẩm có dấu hiệu nhập lậu bị tạm giữ.

Trong thời gian tới, Đội Quản lý thị trường số 1 sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn, nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ... góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đảm bảo bình ổn thị trường.

Thanh Thảo