Tạm giữ hơn 3.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc

Qua kiểm tra đột xuất tại Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Duy Yến, địa chỉ số 22/132 Ngô Thuyền, phường Đông Quang, do bà Lý Thị Yến làm giám đốc, Đội Quản lý thị trường số 1, Chi Cục quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện hơn 3.000 sản phẩm hàng hóa gồm các loại thực phẩm: socola, nho khô, kẹo táo, thạch... và đồ chơi trẻ em các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hơn 3.000 sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc bị tạm giữ để xác minh, xử lý theo quy định.

Làm việc với lực lượng chức năng, bà Lý Thị Yến không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ nào chứng minh tính hợp pháp của lô hàng và thừa nhận đã thu mua hàng hóa trôi nổi trên thị trường để bán lại kiếm lời trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Toàn bộ hàng hóa đã được tạm giữ để tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định pháp luật.

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều mặt hàng quần áo có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc xuất xứ

Trước đó, ngày 30/12/2025, cũng tại phường Đông Quang, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện hơn 3.000 sản phẩm quần, áo các loại có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Adidas, Play boy, Reebok và không rõ nguồn gốc xuất xứ trị giá hơn 40 triệu đồng.

Thực hiện Kế hoạch 133/KH- CCQLTT của Chi Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đội Quản lý thị trường số 1 đang tiếp tục tăng cường bám sát địa bàn, phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật. Đồng thời kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bình ổn thị trường.

Thanh Thảo