Taliban thả công dân Mỹ bị giam giữ ở Afghanistan sau chuyến thăm của đặc phái viên Mỹ về con tin

Theo hãng tin Reuters, Chính phủ Mỹ thông tin chính quyền Taliban tại Afghanistan đã vừa thả thêm một công dân Mỹ, sau chuyến thăm của đặc phái viên Mỹ về con tin Adam Boehler.

Amir Amiri (ngoài cùng bên trái) trên máy bay ở Kabul với Adam Boehler (thứ ba từ trái sang), đặc phái viên Mỹ về con tin và một nhà ngoại giao Qatar (ngoài cùng bên phải). Ảnh: Aljazeera

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ, các quan chức Nhà Trắng và bản thân Tổng thống Donald Trump nhiều lần công khai tuyên bố rằng Mỹ sẽ “không bỏ rơi công dân” và gây sức ép buộc Taliban phải nhượng bộ.

Washington cũng dùng việc không công nhận chính quyền Taliban như một đòn bẩy, cho thấy việc thả công dân Mỹ có thể giúp Taliban mở cánh cửa đối thoại với cộng đồng quốc tế.

Trong một thông báo, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết: "Chúng ta chào đón Amir Amiri, công dân Mỹ bị giam giữ sai trái ở Afghanistan, trở về nhà hôm nay. Tôi muốn cảm ơn Qatar đã giúp đỡ để bảo đảm tự do cho anh ấy".

CBS News dẫn lời nguồn thạo tin tiết lộ, người được trả tự do là Amir Amiri, công dân Mỹ thứ 5 được chính quyền Taliban thả trong năm nay.

Hai người đầu tiên được trả tự do hồi tháng 1 trong cuộc trao đổi tù nhân, trong đó Taliban nhận lại Khan Mohammed, thành viên của nhóm từng thụ án chung thân tại Mỹ vì buôn ma túy và khủng bố.

Đến tháng 3, thêm 2 công dân Mỹ cũng được thả.

Ông Amiri đã rời Kabul trên chuyến bay có mặt đặc phái viên Mỹ về giải cứu con tin Adam Boehler cùng một nhà ngoại giao Qatar, trước khi tiếp tục hành trình trở về Hoa Kỳ. Amiri được trả tự do nhờ nỗ lực đàm phán trung gian của các nhà ngoại giao Qatar, kết hợp với Văn phòng Đặc phái viên Mỹ về vấn đề con tin do ông Adam Boehler đứng đầu.

Quá trình đàm phán bắt đầu từ tháng 3, khi các nhà trung gian thu xếp cuộc gặp giữa Amiri với đặc phái viên Boehler khi ông đến Afghanistan.

Chuyến thăm của ông Boehler diễn ra một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Taliban trao trả quyền kiểm soát căn cứ không quân Bagram cho Mỹ, đồng thời đe dọa sẽ có “những điều tồi tệ” xảy ra với Afghanistan nếu yêu cầu này không được đáp ứng

Trong suốt quá trình giam giữ, các nhà ngoại giao Qatar theo dõi tình trạng sức khỏe của Amiri và duy trì liên lạc chặt chẽ với giới chức Mỹ. Thỏa thuận cuối cùng đạt được cuối tuần qua, mở đường để trả tự do cho Amiri.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây ám chỉ khả năng đàm phán với Taliban để giành lại kiểm soát Bagram, căn cứ không quân chủ chốt được Mỹ sử dụng trong 20 năm hiện diện ở Afghanistan.

Giới chức Taliban đã bác bỏ khả năng này, khẳng định không chấp nhận hiện diện quân sự nước ngoài tại Afghanistan, nhưng vẫn hoan nghênh đối thoại với Mỹ trong các vấn đề khác

Nhật Lệ

Nguồn: Aljazeera, AP