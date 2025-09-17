Tại sao Cầu Giấy trở thành ‘tâm điểm’ căn hộ cho thuê cao cấp?

Sở hữu vị trí chiến lược, hạ tầng hoàn chỉnh cùng những dự án cao cấp như Sun Feliza Suites, Cầu Giấy (Hà Nội) đang trở thành tâm điểm của thị trường căn hộ cao cấp, nơi nhu cầu thuê luôn ở mức cao và ổn định, song hành cùng tiềm năng đầu tư bền vững.

Căn hộ Sun Feliza Suites được bàn giao thô theo tiêu chuẩn cao cấp, trao đặc quyền thiết kế cho chủ nhân. Ảnh: Sun Property

Sức hút tâm điểm phía Tây

Theo báo cáo thị trường BĐS của Savills, 6 tháng đầu năm, tổng nguồn cung căn hộ mới tại Hà Nội đạt khoảng 14.900 căn, cao hơn 121% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù nguồn cung tăng mạnh, giá bán cao nhưng thị trường căn hộ vẫn ghi nhận lực hấp thụ tốt. Đại diện Savills lý giải: Các dự án được tung ra thị trường đều có vị trí tốt và định vị sản phẩm ở phân khúc cao cấp. Hơn nữa, trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm, chi phí phát triển cao, nhiều chủ đầu tư lựa chọn tối ưu giá trị thương mại. Căn hộ không chỉ để ở mà còn dễ dàng cho thuê.

Với vị trí cửa ngõ phía Tây, Cầu Giấy đang hưởng trọn lợi thế từ sự bứt phá hạ tầng đô thị. Tuyến metro Nhổn – Ga Hà Nội đã chính thức vận hành đoạn trên cao và đẩy nhanh tiến độ đoạn đi ngầm dưới đất, giúp kết nối khu vực này với “lõi” Thủ đô. Cùng với đó, đường vành đai 3 trên cao, vành đai 2 mở rộng và hàng loạt tuyến huyết mạch xuyên tâm giúp Cầu Giấy không chỉ dễ dàng kết nối với Hoàn Kiếm, Ba Đình, sân bay Nội Bài mà cả những trung tâm thương mại, tài chính mới như Mỹ Đình, Tây Hồ Tây...

Trong khi đó, trục Hồ Tùng Mậu - Xuân Thủy - Cầu Giấy từ lâu đã được ví như “đại lộ tri thức” phía Tây Hà Nội, tập trung hàng loạt cơ sở giáo dục danh tiếng bậc nhất cả nước như ĐH Quốc gia Hà Nội, các trường ĐH Sư phạm, Thương mại, Học viện Báo chí và Tuyên truyền... cùng nhiều viện nghiên cứu và trung tâm đào tạo quốc tế. Cũng trên tuyến đường này, những tổ hợp văn phòng, TTTM hiện đại liên tục mọc lên, hình thành dải đô thị năng động bậc nhất Thủ đô. Chưa kể Cầu Giấy còn được nhiều tập đoàn công nghệ lớn trong và ngoài nước như FPT, Viettel, Samsung... đặt “đại bản doanh”.

Sun Feliza Suites –“tọa độ” an cư lý tưởng cho tầng lớp tri thức. Ảnh: Sun Property

Đó là những đòn bẩy quan trọng biến Cầu Giấy trở thành “cứ điểm” an cư, lưu trú của cộng đồng trí thức, chuyên gia, doanh nhân... Trong hơn một thập kỷ qua, dân số Cầu Giấy đã tăng mạnh, đặc biệt, mặt bằng dân trí cao nhờ lớp cư dân tinh hoa. Nhiều dự án căn hộ trung - cao cấp vừa ra mắt đã “cháy hàng”.

Theo khảo sát từ một số đơn vị môi giới BĐS, tỷ lệ lấp đầy căn hộ – đặc biệt là phân khúc cao cấp cho thuê – tại Cầu Giấy luôn ở mức 80 – 90%, dẫn đầu thị trường Hà Nội. Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài, nhất là trong bối cảnh quỹ đất khu vực trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình đã gần như bão hòa và chi phí thuê nhà rất cao. Đáng chú ý, nhóm khách chuyên gia nước ngoài, quản lý cấp cao, giảng viên quốc tế... thường tìm căn hộ có tiện ích đồng bộ, dịch vụ chuyên nghiệp cùng môi trường sống xanh – sạch – hiện đại.

Căn hộ tiệm cận 6 sao ngay “giao lộ vàng”

Dự án tọa lạc tại khu vực có hạ tầng phát triển bậc nhất Thủ đô. (Ảnh: Sun Property)

Đáp ứng nhu cầu của thị trường, tổ hợp căn hộ hướng tới đẳng cấp 6 sao Sun Feliza Suites vừa ra mắt đã trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư. Đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của “ông lớn” Sun Group tại thị trường địa ốc Hà Nội, Sun Feliza Suites không chỉ mang đến các sản phẩm BĐS khác biệt mà còn tái định nghĩa chuẩn mực sống cao cấp ngay trung tâm Cầu Giấy.

Nằm tại “giao lộ vàng”, nơi hội tụ 4 trục đường huyết mạch phía Tây Thủ đô: Phạm Hùng - Xuân Thủy - Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu, Sun Feliza Suites gây ấn tượng với quy hoạch thông minh, tối ưu quỹ đất để phát triển đa dạng tiện ích đáp ứng nhu cầu cư dân. Sun Group đã hợp tác với những tên tuổi hàng đầu thế giới như AEDAS, EDSA,... để kiến tạo chuẩn sống tiệm cận 6 sao hiếm có tại Hà Nội.

Tại Sun Feliza Suites, không gian xanh được kiến tạo ở mọi không gian. Ảnh: Sun Property

Trên tổng diện tích 2,55ha, dự án được quy hoạch với 5 tòa tháp hiện đại, liên kết chặt chẽ, tạo nên một tổ hợp đồng bộ khép kín. Đây không chỉ là nơi cư dân được tận hưởng không gian sống sang trọng, tiện nghi mà còn là một “thành phố thu nhỏ” với đầy đủ dịch vụ từ lưu trú, thương mại, giải trí đến thư giãn, chăm sóc sức khỏe... Đẳng cấp của Sun Feliza Suites còn được khẳng định tại khu vườn Feliz Jardin rộng 11.548m2 tại trung tâm dự án, được thiết kế với 6 vườn nhỏ: Phúc Lộc, Phúc Lạc, Phúc Ninh, Phúc Khang, Phúc Thọ và An Cư Hiên.

Khi quỹ đất dành cho không gian xanh và tiện ích công cộng tại Thủ đô ngày càng hạn chế, một dự án thể hiện tầm nhìn “vị nhân sinh” khi dành không gian rộng lớn cho cảnh quan hồ nước, thảm cỏ, đài phun, ao sen, sân thể thao, vườn trẻ thơ, quảng trường sự kiện cùng những chòi nghỉ mang đậm kiến trúc Việt Nam dễ dàng thu hút khách hàng và bảo chứng khả năng khai thác cho thuê.

Sảnh đón Sun Feliza Suites cao 14 mét, thiết kế xa hoa như khách sạn 6 sao. (Ảnh: Sun Property)

Theo đại diện Sun Property (thành viên Sun Group), cộng hưởng sức hút từ vị trí đắc địa và tiện ích tiệm cận 6 sao, Sun Feliza Suites đáp ứng “trúng” nhu cầu của khách hàng, đồng thời khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc căn hộ cao cấp tại trung tâm Cầu Giấy. “Kết quả kinh doanh cũng như lượng khách hàng đổ về sự kiện ra mắt, giới thiệu dự án thời gian qua là minh chứng rõ nhất cho sức hút mạnh mẽ của Sun Feliza Suites” – Đại diện Sun Property nhấn mạnh.

NL