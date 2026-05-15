Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” - Giá trị vận dụng trong xây dựng chính quyền hai cấp

Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (1947) của Chủ tịch Hồ Chí Minh là cẩm nang cốt lõi để xây dựng chính quyền địa phương hai cấp tinh gọn, hiệu quả. Giá trị vận dụng nằm ở việc tăng cường phân quyền, chấn chỉnh kỷ cương đảm bảo mô hình hai cấp hoạt động thực chất, nhanh chóng.

Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: baonghean.vn

“Sửa đổi lối làm việc” - Chỉ dẫn quan trọng của đội ngũ cán bộ

Năm 1947, giữa bao bộn bề công việc phải lo toan trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”.

Tác phẩm nêu rõ tư duy đổi mới, hành động đổi mới, ra sức giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ cả về phương pháp và phong cách làm việc theo yêu cầu khoa học, dân chủ trên nền tảng cốt yếu là thực hành đạo đức cách mạng, thực hành dân vận, thực hành đoàn kết, kịp thời “sửa đổi”, “đổi mới” từ cách nghĩ, đến cách làm, từ tổ chức đến cán bộ.

Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, là người đem chính sách của Đảng, Chính phủ đến với Nhân dân, cán bộ phải sâu sát thực tế, lắng nghe quần chúng, làm việc có kế hoạch, loại bỏ lề lối làm việc quan liêu, giấy tờ, nói nhiều làm ít, phải dân chủ, tuân thủ kỷ luật, kiểm tra sâu sát.

Từ “Sửa đổi lối làm việc” đến “Chấn chỉnh lề lối làm việc”

Gần 80 năm qua, những yêu cầu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” vẫn vẹn nguyên giá trị thời sự. Thời gian qua, với quyết tâm chính trị, nỗ lực lớn của toàn Đảng, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được sắp xếp theo hướng đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát cơ sở, phục vụ người dân tốt hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình vận hành chính quyền hai cấp tại không ít địa phương, đơn vị vẫn còn một số vấn đề cần chấn chỉnh, khắc phục trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành: tình trạng ban hành văn bản, hội họp nhiều, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, tổ chức, cơ quan chưa thật nhuần nhuyễn, chặt chẽ, việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo chưa đồng bộ, thống nhất, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số còn hạn chế...

Trước thực trạng trên, Đảng ban hành Kết luận số 226-KL/TW nhằm chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nhấn mạnh tính cụ thể, tính định lượng và yêu cầu tổ chức thực hiện rất rõ ràng, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc khắc phục triệt để tình trạng hình thức, lãng phí và kém hiệu quả; đổi mới phương thức làm việc, phối hợp công tác và đề cao trách nhiệm cá nhân, nhấn mạnh nguyên tắc “một việc chỉ giao một đầu mối”, “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm”, “lấy kết quả, sản phẩm và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác”, khắc phục tình trạng chồng chéo, đùn đẩy, một biểu hiện khác của bệnh quan liêu mà Bác Hồ từng chỉ rõ trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”. Chấn chỉnh lề lối làm việc không dừng ở nhắc nhở, chỉ đạo, mà được gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá người đứng đầu thông qua kết quả thực hiện cụ thể. Đây chính là sự kế thừa một cách sáng tạo tư tưởng về “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, gắn chấn chỉnh lề lối làm việc với chuyển đổi số, chuẩn hóa quy trình, dữ liệu và chế độ thông tin báo cáo. Việc thực hiện việc xử lý thủ tục hành chính trên môi trường số và số hóa văn bản đạt từ 95% trở lên; thực hiện 100% văn bản ban hành và báo cáo định kỳ, thông tin truyền tải giữa các cấp qua môi trường mạng, thay đổi căn bản phương thức làm việc, hướng tới minh bạch, nhanh gọn và hiệu quả; đẩy mạnh chấn chỉnh công tác ban hành văn bản, chỉ ban hành văn bản khi thật sự cần thiết, nội dung ngắn gọn, súc tích, rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, hằng năm tinh giản tối thiểu 15% số lượng văn bản hành chính. Đây là bước cụ thể hóa trực tiếp chống nói nhiều làm ít mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng phê phán. Trong công tác tổ chức hội nghị, hạn chế hội nghị không cần thiết, tăng tỷ lệ họp trực tuyến, tinh giản 10% số lượng hội nghị mỗi năm nhằm tiết kiệm thời gian, kinh phí, chuyển trọng tâm từ họp hành sang hành động, từ bàn giấy sang thực tiễn.

Trước yêu cầu ngày càng cao trong vận hành chính quyền hai cấp, việc thấm nhuần và vận dụng sáng tạo những lời dạy của Bác trong “Sửa đổi lối làm việc” vào thực tiễn công tác, vào quá trình tự rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên là một mệnh lệnh từ trái tim, một đòi hỏi tự thân để mỗi cán bộ, đảng viên thực sự xứng đáng với niềm tin của Đảng, của Nhân dân. Chỉ có không ngừng “sửa đổi lối làm việc” theo tư tưởng của Bác mới có thể xây dựng được một đội ngũ cán bộ thực sự “vừa hồng vừa chuyên”, một bộ máy nhà nước thực sự trong sạch, vững mạnh, kiến tạo phát triển, phục vụ Nhân dân, góp phần đưa đất nước vững bước trên con đường đi tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đỗ Duy Đông (Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy)