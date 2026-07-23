Sức khỏe nhân dân - trung tâm của phát triển: Từ tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW đến hành động thực tiễn (Bài cuối): Sức khỏe Nhân dân - thước đo chất lượng phát triển

Một địa phương phát triển không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế hay quy mô đầu tư, mà còn bằng chất lượng cuộc sống và sức khỏe của người dân. Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị đã khẳng định quan điểm xuyên suốt: Sức khỏe Nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Với Thanh Hóa - tỉnh đang phấn đấu trở thành cực tăng trưởng mới ở khu vực Bắc Trung bộ- chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà còn là chiến lược phát triển bền vững.

Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa đưa hệ thống xạ trị ung thư hiện đại vào vận hành. Ảnh: Tô Hà

Đầu tư cho sức khỏe là đầu tư cho tương lai

Đều đặn mỗi tháng, bà Cầm Thị Hoa ở xã Luận Thành lại đến trạm y tế để kiểm tra huyết áp và nhận thuốc điều trị bệnh tăng huyết áp. Với bà, việc được theo dõi sức khỏe thường xuyên ngay tại địa phương không chỉ thuận tiện hơn so với trước đây mà còn giúp yên tâm hơn trong cuộc sống.

“Tuổi cao rồi, đi xa khám bệnh vừa vất vả, vừa tốn kém. Được cán bộ y tế theo dõi thường xuyên, nhắc lịch tái khám, hướng dẫn ăn uống, sinh hoạt nên tôi thấy yên tâm hơn rất nhiều. Chúng tôi mong việc khám sức khỏe định kỳ cho người dân sẽ được duy trì để ai cũng có điều kiện phát hiện bệnh sớm”, bà Hoa chia sẻ.

Theo bác sĩ CKI Vũ Xuân Thắng, Trạm trưởng Trạm Y tế Luận Thành, xã Luận Thành, việc quản lý sức khỏe ngay tại cộng đồng đang mang lại nhiều kết quả tích cực. Người dân được theo dõi thường xuyên nên nhiều trường hợp tăng huyết áp, đái tháo đường và các bệnh mạn tính khác được phát hiện từ giai đoạn sớm, giúp việc điều trị hiệu quả hơn và hạn chế biến chứng. Không chỉ điều trị, cán bộ y tế còn dành nhiều thời gian tư vấn chế độ dinh dưỡng, hướng dẫn luyện tập, thay đổi lối sống và theo dõi việc sử dụng thuốc. Đây là những yếu tố quan trọng giúp người bệnh kiểm soát tốt bệnh mạn tính, giảm nguy cơ phải nhập viện.

Thực tế tại nhiều địa phương trong tỉnh cho thấy, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân đang thay đổi. Nếu trước đây, người dân chủ yếu quan tâm đến việc chữa khỏi bệnh thì nay ngày càng chú trọng hơn đến việc phòng bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống và kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh. Sự thay đổi đó cũng đặt ra yêu cầu mới đối với hệ thống y tế. Không chỉ nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, ngành y tế phải mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ, tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý bệnh mạn tính và tạo điều kiện để mọi người dân đều được theo dõi sức khỏe thường xuyên.

Đối với Thanh Hóa, chăm sóc sức khỏe Nhân dân không chỉ là nhiệm vụ an sinh xã hội mà còn là một trong những yếu tố quyết định chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh của địa phương. Một lực lượng lao động khỏe mạnh sẽ có năng suất cao hơn, thích ứng tốt hơn với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Ngược lại, gánh nặng bệnh tật không chỉ ảnh hưởng đến mỗi gia đình mà còn tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế và chất lượng phát triển. Chính vì vậy, đầu tư cho y tế không đơn thuần là tăng thêm cơ sở vật chất hay trang thiết bị, mà là đầu tư để người dân được sống khỏe mạnh hơn, làm việc hiệu quả hơn và có điều kiện thụ hưởng thành quả phát triển. Khi sức khỏe được đặt ở vị trí trung tâm của các chính sách phát triển, lợi ích mang lại sẽ không chỉ dừng ở từng cá nhân mà lan tỏa tới từng gia đình và toàn xã hội.

Sức khỏe cộng đồng - nền tảng của phát triển bền vững

Những năm qua, cùng với phát triển kinh tế, Thanh Hóa dành nhiều nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực y tế. Hệ thống khám, chữa bệnh tiếp tục được củng cố; nhiều kỹ thuật chuyên sâu được triển khai ngay tại tỉnh; chất lượng dịch vụ từng bước được nâng lên, giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương. Đây là tiền đề quan trọng để thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân trong giai đoạn mới.

Chất lượng dịch vụ tại Bệnh viện Đa khoa Bá Thước từng bước được nâng lên, giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương.

Theo Tiến sĩ Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa, Nghị quyết số 72 không chỉ đặt ra yêu cầu đổi mới đối với ngành y tế mà còn mở ra cơ hội để nâng cao chất lượng dân số và chất lượng nguồn nhân lực. Thời gian tới, ngành y tế sẽ tiếp tục ưu tiên nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; phát triển nguồn nhân lực y tế; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số; đồng thời mở rộng các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi, công bằng và chất lượng hơn.

“Mục tiêu cuối cùng không chỉ là điều trị tốt hơn mà là để mỗi người dân có cơ hội sống khỏe mạnh hơn, chủ động chăm sóc sức khỏe của mình và được thụ hưởng thành quả của một nền y tế hiện đại. Khi sức khỏe được bảo đảm, người dân sẽ có điều kiện học tập, lao động, cống hiến và góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương”, Tiến sĩ Lê Văn Cường nhấn mạnh.

Tuy nhiên, xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh không thể chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế. Đó là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và mỗi người dân. Từ việc cải thiện môi trường sống, bảo đảm an toàn thực phẩm, phát triển thể dục thể thao quần chúng đến xây dựng lối sống lành mạnh, chủ động khám sức khỏe định kỳ... đều góp phần nâng cao chất lượng dân số và giảm gánh nặng bệnh tật. Đặc biệt, khi chương trình khám sức khỏe định kỳ cho người dân được triển khai đồng bộ theo tinh thần Nghị quyết số 72, mỗi người sẽ có thêm cơ hội phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, được tư vấn thay đổi hành vi và quản lý sức khỏe ngay từ cộng đồng. Đây không chỉ là chính sách an sinh mà còn là giải pháp lâu dài nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và chất lượng nguồn nhân lực.

Con đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, từ hoàn thiện cơ chế, đầu tư cơ sở vật chất, phát triển nguồn nhân lực đến thay đổi nhận thức và thói quen chăm sóc sức khỏe của người dân. Nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đổi mới của ngành y tế và sự đồng hành của toàn xã hội, mục tiêu xây dựng một nền y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả đang từng bước được hiện thực hóa. Khi mỗi người dân được sống khỏe mạnh, được chăm sóc sức khỏe toàn diện và an tâm cống hiến, đó cũng là lúc sức khỏe thực sự trở thành động lực của phát triển. Đây chính là giá trị cốt lõi mà Nghị quyết số 72 hướng tới và cũng là mục tiêu Thanh Hóa đang kiên trì hiện thực hóa trên hành trình phát triển nhanh, bền vững.

Tô Hà