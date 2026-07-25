Sức hút từ những miền di sản

Không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên độc đáo, mảnh đất xứ Thanh còn mang trong mình một hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể vô cùng quý giá, được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Chính những giá trị ấy đã tạo nên sức hút riêng cho mỗi điểm đến, đồng thời trở thành nguồn lực quan trọng để du lịch xứ Thanh phát triển bền vững.

Học sinh tham quan tại Đền Bà Triệu (xã Triệu Lộc).

Những ngày hè, lượng du khách đến tham quan, chiêm bái ở Khu di tích lịch sử, văn hóa và kiến trúc nghệ thuật Đền Bà Triệu (xã Triệu Lộc) trở nên đông hơn. Trong dòng người ấy có những người là cựu chiến binh, những gia đình đưa con đi tìm hiểu lịch sử và cả những bạn trẻ, học sinh, sinh viên đến từ khắp nơi trong cả nước. Tham quan tại Khu di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật Đền Bà Triệu, bạn Nguyễn Minh Anh, sinh viên đến từ Hà Nội, cho hay: “Đến đây, tôi được hòa mình vào không gian xanh, thoáng mát và được tìm hiểu nhiều công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc gắn với cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu như: đền Bà Triệu, đình làng Phú Điền, đền Đệ Tứ, miếu Bàn Thề, khu lăng mộ Bà Triệu cùng khu lăng mộ của ba ông tướng họ Lý ở núi Tùng. Từ đó, càng trân trọng lịch sử, sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha ông đi trước bao nhiêu, tôi càng thêm tự hào, yêu quê hương, đất nước bấy nhiêu”.

Ông Trương Hoài Nam, Phó giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Để tạo sức hấp dẫn và thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm, ban quản lý đã tăng cường kết nối sản phẩm du lịch tại Khu di tích lịch sử, văn hóa và kiến trúc nghệ thuật Đền Bà Triệu với các khu, điểm du lịch khác trong tỉnh theo hướng “một hành trình, đa trải nghiệm”. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa - tâm linh, du lịch tìm hiểu lịch sử, lễ hội. Tăng cường phối hợp với các nhà trường tổ chức cho học sinh, sinh viên tham quan, học tập, tìm hiểu lịch sử cách mạng ngay tại khu di tích”.

Bên cạnh đó, cùng với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích, ban quản lý cũng đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng thuyết minh, tăng cường ứng dụng công nghệ số và đổi mới phương thức giới thiệu tại các điểm tham quan. Mục tiêu là để mỗi di tích không chỉ là nơi lưu giữ ký ức lịch sử mà còn trở thành không gian trải nghiệm, giúp du khách dễ dàng tiếp cận, cảm nhận và hiểu sâu hơn về giá trị của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu cũng như truyền thống đấu tranh hào hùng của các thế hệ cha ông đi trước. Nhờ đó, tính từ đầu năm tới nay, khu di tích đã thu hút được 80.000 lượt khách đến tham quan, chiêm bái.

Xứ Thanh là mảnh đất “địa linh nhân kiệt” với 1.535 di tích, danh thắng đã được kiểm kê, bảo vệ. Xác định các di tích lịch sử - văn hóa là những tài sản vô giá thúc đẩy du lịch phát triển bền vững, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị các di tích. Đến nay, nhiều dự án đầu tư, tu bổ di tích trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành và đưa vào khai thác, góp phần nâng cao giá trị di tích, tạo điểm đến hấp dẫn du khách, như: Khu lăng mộ Triết Vương Trịnh Tùng, Chính điện Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai... Cùng với đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh số hóa di sản văn hóa, đã số hóa 844 hồ sơ khoa học di tích và hơn 1.000 hiện vật; đồng thời triển khai ứng dụng Smart Travel tại nhiều khu, điểm du lịch trọng điểm như Lam Kinh, Thành Nhà Hồ, đền Nưa - Am Tiên, Pù Luông...

Ngoài ra, xứ Thanh còn nổi tiếng với hệ thống lễ hội phong phú, đậm đà bản sắc văn hóa dân gian. Mỗi lễ hội là một không gian văn hóa phản ánh đời sống tinh thần, tín ngưỡng và phong tục của cộng đồng. Để các lễ hội trở thành “đòn bẩy” kích cầu du lịch, ngành du lịch tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp lữ hành, hệ thống cơ sở lưu trú, các khu, điểm du lịch và chính quyền địa phương xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với lễ hội theo hướng đồng bộ, chuyên nghiệp. Nhiều tour, tuyến du lịch được thiết kế kết hợp tham dự một số lễ hội lớn như: Lễ hội Lam Kinh, lễ hội đền Bà Triệu, lễ hội đền thờ Lê Hoàn... Bên cạnh đó, các địa phương cũng tăng cường tổ chức lễ hội theo hướng văn minh, an toàn, thân thiện, đúng bản sắc. Chú trọng phát huy vai trò của người dân trong việc gìn giữ và khai thác các giá trị văn hóa lễ hội nhằm mang đến những trải nghiệm chân thực cho du khách.

Từ việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, đẩy mạnh chuyển đổi số, ngành du lịch tỉnh đang từng bước đưa hệ thống di sản văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển bền vững. Khi di sản được bảo tồn bằng tư duy mới và khai thác bằng những sản phẩm du lịch giàu trải nghiệm, mỗi điểm đến sẽ không chỉ lưu giữ ký ức văn hóa mà còn tạo ra giá trị kinh tế. Đó cũng là nền tảng để du lịch xứ Thanh phát triển bền vững và nâng cao sức cạnh tranh trong những năm tới.

Bài và ảnh: Bảo Ngọc