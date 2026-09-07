Sức ép gia tăng đối với Israel về vấn đề Palestine

Ngày 6/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ thị dỡ bỏ một số tiền đồn của người định cư tại Bờ Tây, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ cùng 7 quốc gia Arab và Hồi giáo lên tiếng phản đối các đề xuất di dời người Palestine khỏi Dải Gaza. Những động thái này cho thấy sức ép quốc tế đối với chính sách của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine tiếp tục gia tăng.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Koreaherald.

Theo Reuters, chỉ thị của ông Netanyahu được đưa ra trong bối cảnh Mỹ gây sức ép yêu cầu Israel có biện pháp ngăn chặn bạo lực của người định cư nhằm vào người Palestine. Khoảng 100 tiền đồn, được xây dựng mà không có đầy đủ giấy phép theo luật Israel, có thể nằm trong diện bị dỡ bỏ. Thời điểm triển khai chưa được xác định.

Động thái này diễn ra sau khi Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee chỉ trích các vụ bạo lực của người định cư và kêu gọi xử lý nghiêm những người liên quan. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich xác nhận ông Netanyahu đã chỉ thị giải tỏa các địa điểm được xây dựng tại Khu vực A và B của Bờ Tây.

Trong những tháng gần đây, Bờ Tây xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến bạo lực và quấy rối do người định cư thực hiện. Việc bắt giữ và truy tố trong các vụ việc này được cho là tương đối hạn chế, làm dấy lên chỉ trích nhằm vào chính quyền Israel.

Thổ Nhĩ Kỳ và 7 quốc gia lên án lời kêu gọi của các bộ trưởng Israel về việc trục xuất người Palestine khỏi Gaza. Ảnh: AA.

Cùng ngày, ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Indonesia, Jordan, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ra tuyên bố chung phản đối các phát biểu của Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz về việc di dời người Palestine khỏi Gaza.

Các nước khẳng định mọi nỗ lực cưỡng ép người Palestine rời khỏi nơi sinh sống đều trái với luật pháp quốc tế, đồng thời cảnh báo việc biến những lời kêu gọi này thành chính sách hoặc hành động thực tế sẽ đe dọa ổn định khu vực. Tuyên bố nhấn mạnh Gaza là một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng và tái khẳng định ủng hộ giải pháp hai nhà nước, với một nhà nước Palestine dựa trên đường biên giới trước ngày 4/6/1967 và Đông Jerusalem là thủ đô.

Lê Hà.