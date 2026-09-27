Nhà Trắng cắt 810 triệu USD ngân sách, nghị sĩ cả hai đảng phản đối

Nhà Trắng vừa thông báo kế hoạch cắt giảm 810 triệu USD trong các khoản ngân sách đã được Quốc hội Mỹ phê chuẩn nhưng chưa chi thông qua cơ chế “hủy chi tiêu cận thời hạn”. Động thái này vấp phải phản đối từ các nghị sĩ thuộc cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ, trong đó có ý kiến cho rằng việc làm trên trái pháp luật và xâm phạm quyền phân bổ ngân sách của Quốc hội.

Nhà Trắng cho biết các khoản ngân sách bị đề xuất cắt giảm liên quan đến nhiều chương trình thuộc Bộ Thương mại, Bộ Giáo dục, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS), Bộ An ninh Nội địa, Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị, Bộ Tư pháp và các chương trình hỗ trợ quốc tế.

Theo Nhà Trắng, chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ sử dụng cơ chế “hủy chi tiêu cận thời hạn” để trả lại các khoản ngân sách cho Quốc hội. Đây là lần thứ hai chính quyền Tổng thống Trump sử dụng cơ chế gây tranh cãi này để cắt giảm những khoản chi mà Nhà Trắng cho là không còn cần thiết hoặc không phù hợp với ưu tiên chính sách.

Chính quyền lập luận rằng luật quy định Quốc hội có 45 ngày để chấp thuận hoặc bác bỏ quyết định của Nhà Trắng về việc giữ lại ngân sách. Tuy nhiên, nếu quyết định được đưa ra trong vòng chưa đầy 45 ngày trước khi kết thúc năm tài khóa thì quy trình này không thể được thực hiện đầy đủ. Năm tài khóa của Mỹ kết thúc vào ngày 30/9, trong khi Hạ viện dự kiến chỉ trở lại làm việc sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Trong một bức thư do Tổng thống Trump ký gửi Quốc hội, Nhà Trắng cho biết các khoản cắt giảm đề xuất sẽ ảnh hưởng đến nhiều chương trình, trong đó khoản lớn nhất là 547 triệu USD dành cho chương trình Hỗ trợ Người tị nạn và Người nhập cảnh thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Nhà Trắng cho rằng chương trình này được cấp ngân sách quá mức do các chính sách biên giới của chính quyền.

Theo Nhà Trắng, các khoản bị đề xuất hủy chủ yếu liên quan đến chương trình phục vụ người không phải công dân Mỹ, các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI), hoặc những khoản chi mà chính quyền cho là không còn cần thiết. Chính quyền Mỹ khẳng định việc sử dụng cơ chế này phù hợp với Đạo luật Kiểm soát Ngân sách và Tạm giữ Ngân khoản năm 1974.

Chủ tịch Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện Susan Collins, thành viên đảng Cộng hòa bang Maine, gọi động thái mới nhất của chính quyền là “trái pháp luật”. Trong khi đó, Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cũng tuyên bố các nghị sĩ Dân chủ sẽ phản đối các khoản cắt giảm.

Thanh Vân