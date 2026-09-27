Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy đối thoại thay vì xung đột tại ĐHĐ LHQ

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết Ankara đã tận dụng tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại New York để thúc đẩy đối thoại và ngoại giao nhằm xử lý các cuộc khủng hoảng khu vực, trong đó vấn đề Palestine và tình hình Gaza tiếp tục là trọng tâm. Theo ông, đoàn Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành hơn 40 cuộc gặp song phương và đa phương trong thời gian diễn ra các hoạt động cấp cao.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 26/9, Ngoại trưởng Hakan Fidan nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ theo đuổi cách tiếp cận ưu tiên đối thoại thay vì xung đột, ngoại giao thay vì khủng hoảng và hợp tác thay vì chia rẽ. Hãng thông tấn Anadolu (AA) cũng dẫn lời ông Fidan cho biết vấn đề Palestine là một trong những trọng tâm xuyên suốt các hoạt động ngoại giao của Ankara tại New York.

Ông Fidan cho biết các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ đã nêu vấn đề Gaza, cùng những hành động mà Ankara cáo buộc Israel thực hiện tại vùng lãnh thổ này, trong đó có các hoạt động liên quan đến chiếm đóng và sáp nhập, tại các cuộc gặp mà đoàn Thổ Nhĩ Kỳ tham dự.

Một nội dung khác được Thổ Nhĩ Kỳ chú trọng trong tuần lễ cấp cao là công tác chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31), dự kiến diễn ra tại Antalya từ ngày 9-20/11/2026. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đảm nhiệm vai trò nước chủ nhà và Chủ tịch COP31.

Ông Fidan cho biết Ankara đã sử dụng các hoạt động tại New York để trình bày những ưu tiên của nước này đối với COP31. Trước đó, Tổng thống Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ hướng tới việc biến COP31 thành một diễn đàn tập trung vào việc chuyển các quyết định về khí hậu thành hành động cụ thể.

Việc Ankara đặt vấn đề Palestine, an ninh khu vực, cải tổ Liên hợp quốc và biến đổi khí hậu trong cùng chương trình ngoại giao tại Đại hội đồng Liên hợp quốc cho thấy cách tiếp cận của Thổ Nhĩ Kỳ tại diễn đàn đa phương này tập trung vào nhiều vấn đề đan xen giữa an ninh, ngoại giao khu vực và các chương trình nghị sự toàn cầu. Qua các cuộc gặp song phương và đa phương, Ankara tiếp tục nhấn mạnh vai trò của đối thoại và ngoại giao trong xử lý các vấn đề quốc tế.

Vân Bình