Oman cam kết bảo đảm hàng hải qua eo biển Hormuz, kêu gọi Iran và Mỹ giải quyết bất đồng

Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi khẳng định nước này sẽ tiếp tục phối hợp bảo đảm an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz, đồng thời kêu gọi Iran và Mỹ giải quyết các bất đồng thông qua một giải pháp chính trị lâu dài.

Phát biểu tại kỳ họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, ngày 26/9, Ngoại trưởng Albusaidi cho rằng những diễn biến xung đột tại khu vực trong năm nay đã tác động đến an ninh khu vực, hoạt động vận tải biển và thương mại qua eo biển Hormuz. Theo ông, những gián đoạn này cũng ảnh hưởng tới an ninh năng lượng, giá cả và niềm tin vào hệ thống quốc tế.

Ông Albusaidi nhấn mạnh Oman cam kết bảo đảm tự do và an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển. Oman đồng thời kêu gọi các bên phối hợp với Muscat nhằm duy trì hoạt động vận tải qua tuyến hàng hải chiến lược này, đồng thời tính đến lợi ích của các quốc gia phụ thuộc vào tuyến đường biển.

Trước đó, ngày 26/9, Ngoại trưởng Albusaidi đã gặp người đồng cấp Iran Abbas Araghchi bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc. Bộ Ngoại giao Oman cho biết hai bên thảo luận các nỗ lực thúc đẩy tiếp xúc ngoại giao, xây dựng lòng tin và tìm kiếm những giải pháp thực tế, được các bên đồng thuận đối với những vấn đề còn tồn tại. Hai bộ trưởng cũng trao đổi về an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz và bảo đảm quyền tự do đi lại, phục vụ thương mại quốc tế và nguồn cung năng lượng.

Ngoại trưởng Oman cũng kêu gọi Washington và Tehran giải quyết các bất đồng thông qua đối thoại và tìm kiếm những thỏa thuận chính trị có thể tạo cơ sở cho việc chấm dứt khủng hoảng một cách bền vững.

Trong khi đó, cùng ngày, Bộ Quốc phòng Mỹ đã cập nhật thêm 37 quân nhân bị thương vào hệ thống thống kê thương vong liên quan đến cuộc xung đột với Iran, nâng tổng số quân nhân Mỹ bị thương được ghi nhận kể từ khi giao tranh bắt đầu lên 861 người. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc chưa công bố thông tin cụ thể về thời điểm, địa điểm và nguyên nhân của các trường hợp mới.

Theo dữ liệu mới nhất trong Hệ thống Phân tích Thương vong Quốc phòng (DCAS), 37 trường hợp bổ sung gồm 29 thủy thủ Hải quân và 8 quân nhân Thủy quân lục chiến. Việc cập nhật không đi kèm thông báo công khai về một cuộc tấn công hay sự cố quân sự mới.

Lê Hà.