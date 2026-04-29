Sôi nổi hội thi tìm hiểu về nước sạch và vệ sinh cho học sinh

Chiều 29/4, tại xã Công Chính, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thi tìm hiểu về nước sạch và vệ sinh cho các em học sinh trên địa bàn.

Hội thi nằm trong khuôn khổ Dự án “Nước uống sạch cho cộng đồng” do Công ty Procter & Gamble (P&G) toàn cầu tài trợ, được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa triển khai tại các địa phương thụ hưởng nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng nước an toàn và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Phát biểu tại hội thi, đồng chí Phạm Hùng Mạnh, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhấn mạnh: Nước là nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá, nguồn sống thiết yếu của con người và các loài sinh vật trên trái đất. Con người sẽ không có sức khỏe và hạnh phúc nếu thiếu nước sạch và điều kiện vệ sinh môi trường không tốt. Hội thi nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của học sinh và cộng đồng về sử dụng nước uống an toàn; thực hành vệ sinh đúng cách và phòng chống bệnh liên quan đến nguồn nước.

Đồng chí Phạm Hùng Mạnh, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát biểu tại hội thi.

Hội thi thu hút 4 đội đến từ các trường Tiểu học Công Liêm 1, Tiểu học Công Liêm 2, THCS Công Chính, THCS Yên Mỹ. Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm: chào hỏi, kiến thức và chung sức.

Phần thi chào hỏi, các đội thể hiện sự sáng tạo thông qua các tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm, thơ ca, hoạt cảnh... lồng ghép thông điệp về sử dụng nước vệ sinh, sử dụng nước uống an toàn, rửa tay với xà phòng và bảo vệ môi trường, phòng chống các bệnh liên quan đến nguồn nước.

Phần thi chào hỏi của các đội thi.

Phần thi kiến thức với 20 câu hỏi trắc nghiệm giúp các em học sinh thể hiện hiểu biết về nước sạch, vệ sinh cá nhân và bảo vệ sức khỏe. Phần thi chung sức mang tính tương tác cao với các tình huống được sân khấu hóa, tạo không khí hấp dẫn, cuốn hút với thông điệp truyền thông lan tỏa ấn tượng.

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn lồng ghép nội dung giao lưu dành cho khán giả với các câu hỏi liên quan đến nước sạch và vệ sinh cá nhân. Qua đó, thu hút đông đảo học sinh tham gia, góp phần tăng tính tương tác, lan tỏa kiến thức một cách tự nhiên, sinh động.

Phần thi kiến thức của các đội.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho Trường Tiểu học Công Liêm 1, giải Nhì cho Trường THCS Yên Mỹ và giải Ba cho 2 trường: Tiểu học Công Liêm 2 và THCS Công Chính. Đồng thời, trao nhiều giải phụ và dành nhiều phần quà ý nghĩa cho khán giả tham gia cổ vũ.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội thi đến từ Trường Tiểu học Công Liêm 1.

Trong thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ nước sạch và vệ sinh môi trường tại các địa bàn khó khăn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước sạch an toàn, hợp vệ sinh; đồng thời, huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình cấp nước sinh hoạt, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Thùy Linh