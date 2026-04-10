Sôi nổi Hội thi “Tài năng Âm nhạc học sinh, sinh viên năm 2026”

Nhiều năm qua, từ sân khấu Hội thi “Tài năng âm nhạc học sinh, sinh viên (HSSV)” của nhà trường nhiều tài năng âm nhạc đã trưởng thành và phát triển, tạo được tiếng vang ở những sân chơi lớn hơn trên toàn quốc.

Phần biểu diễn của thí sinh Ngô Hải Bảo.

Tối 10/4, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Thanh Hóa đã tổ chức thành công Hội thi “Tài năng Âm nhạc học sinh, sinh viên năm 2026”.

“Tài năng Âm nhạc HSSV” là một cuộc thi mang tính truyền thống của Trường Đai học VHTT&DL Thanh Hóa. Là sân chơi Nghệ thuật có tính chuyên nghiệp, giúp cho HSSV có nhiều cơ hội được rèn luyện các kỹ năng về chuyên môn, nâng cao khả năng biểu diễn, thực hành nghề nghiệp.

Cũng qua Hội thi này, lựa chọn những cá nhân xuất sắc để bồi dưỡng nguồn tham gia Hội thi Tài năng trẻ HSSV các cơ sở đào tạo Văn hóa Nghệ thuật toàn quốc, các hội thi chuyên ngành âm nhạc quốc gia.

Vượt qua vòng loại cấp bộ môn, vòng sơ khảo cấp khoa với gần 100 thí sinh đăng ký dự thi, đêm chung kết Hội thi “Tài năng âm nhạc HSSV năm 2026” có sự góp mặt của 18 thí sinh xuất sắc nhất với 18 tiết mục dự thi đặc sắc.

Đêm chung kết làm nức lòng khán giả với nhiều tiết mục biểu diễn đa dạng, thuộc các thể loại: Nhạc dân gian, nhạc nhẹ, thính phòng. Trong đó, nhiều tiết mục được thí sinh thể hiện bằng kỹ thuật thanh nhạc và phong cách biểu diễn chuyên nghiệp, hấp dẫn, có tính chuyên môn cao.

Hội thi đánh giá dựa trên những tiêu chí về giọng hát, kỹ thuật thanh nhạc, nghệ thuật biểu diễn, cá tính âm nhạc, sáng tạo nghệ thuật, trang phục đẹp, phong cách biểu diễn sáng tạo, có dàn dựng...

Mỗi thí sinh là một gam màu riêng biệt tạo nên một bức tranh đầy màu sắc trong Hội thi “Tài năng âm nhạc HSSV năm 2026”.

Với những giọng ca ấn tượng, 18 tiết mục được đầu tư kỹ về phong cách biểu diễn, dàn dựng độc đáo đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán, thính giả.

Trong phần giao lưu, sân khấu đã bùng nổ với Ca sĩ Hoàng Mai Hạ Vy, cựu học sinh Trung cấp năng khiếu ngành Thanh nhạc niên khóa 2008 -2011 của Khoa Âm nhạc trường Đại học VVHTT&DL Thanh Hóa.

Kết thúc Hội thi, Ban giám khảo đã trao 3 giải Nhất cho 3 thí sinh ở 3 dòng nhạc Dân gian, Thính phòng và nhạc nhẹ.

... trao 4 giải Nhì...

... trao 9 giải Ba và nhiều học bổng và các giải thưởng phụ khác.

Ban Giám hiệu Trường Đai học VHTT&DL Thanh Hóa tặng hoa tri ân các nhà tài trợ cho chương trình.

Linh Hương