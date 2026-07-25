Sôi nổi hội thi nấu ăn “Bữa cơm gia đình - Gắn kết yêu thương”

Chào mừng kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026), chiều 25/7, Công đoàn phường Hạc Thành tổ chức hội thi nấu ăn với chủ đề “Bữa cơm gia đình - Gắn kết yêu thương”.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội thi.

Tham gia hội thi có 14 đội, mỗi đội gồm 3 - 5 thành viên đến từ các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn phường Hạc Thành.

Trong thời gian 50 phút, các đội thi chuẩn bị và chế biến mâm cơm gia đình có từ 4 - 6 món ăn bảo đảm cân đối dinh dưỡng.

Sau đó, các đội thuyết trình về chủ đề mâm cơm; giới thiệu các món ăn, giá trị dinh dưỡng và cách chế biến; nét đẹp văn hóa gia đình Việt Nam; lồng ghép tuyên truyền vai trò của tổ chức công đoàn trong chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động...

Công đoàn Bệnh viện Y dược cổ truyền Thanh Hóa tham gia phần thi nấu ăn.

Các món ăn dự thi được ban giám khảo chấm điểm theo các tiêu chí: Trình bày đẹp mắt, tên gọi hay, ấn tượng; đủ khẩu phần dành cho 6 người ăn; bảo đảm vệ sinh trong quá trình chế biến, bảo đảm dinh dưỡng, ngon miệng. Với sự khéo léo, sáng tạo, các đội đã đem đến hội thi nhiều món ăn hấp dẫn, đẹp mắt.

Công đoàn Viện Quy hoạch Kiến trúc Thanh Hóa tham gia phần thi nấu ăn.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 8 giải khuyến khích và trao 3 giải phụ mâm cơm đẹp nhất, món ăn sáng tạo nhất, đội thuyết trình hay nhất hội thi.

Công đoàn Công ty TNHH MTV Sông Chu thuyết trình phần thi nấu ăn.

Hội thi là hoạt động thiết thực, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để đoàn viên công đoàn cơ sở giao lưu, học hỏi, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó; đồng thời tôn vinh giá trị văn hóa gia đình Việt Nam, phát huy vai trò của cán bộ, đoàn viên trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Đây cũng là dịp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của tổ chức công đoàn Việt Nam; về vai trò của công đoàn trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Tố Phương