Hơn 400 tay vợt tranh tài tại giải cầu lông dành cho thiếu niên, nhi đồng

Sáng 25/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Liên đoàn Cầu lông Thanh Hóa khai mạc Giải cầu lông thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thanh Hóa lần thứ II, năm 2026.

Giải cầu lông thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thanh Hóa lần thứ II, năm 2026 được tổ chức tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh (phường Hạc Thành).

Tham dự giải năm nay có hơn 400 tay vợt đến từ các câu lạc bộ, địa phương có phong trào cầu lông phát triển.

Các vận động viên tranh tài ở 5 nội dung gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ của 4 nhóm tuổi (từ 11 tuổi trở xuống, 12-13 tuổi, 14-15 tuổi và 16-18 tuổi).

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự phát biểu khai mạc giải.

Ngay sau lễ khai mạc, các lượt trận đầu tiên đã diễn ra sôi động và hấp dẫn.

Giải cầu lông thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thanh Hóa được tổ chức là dịp để các tay vợt trong độ tuổi học sinh giao lưu, nâng cao kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm.

Đây còn là dịp quan trọng để các câu lạc bộ và địa phương phát hiện những tay vợt tiềm năng để chuẩn bị lực lượng cho những sân chơi lớn hơn.

Ngay sau lễ khai mạc, các loạt trận đầu tiên ở 4 nhóm tuổi đồng loạt diễn ra.

Theo kế hoạch, Giải cầu lông thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thanh Hóa lần thứ II, năm 2026 sẽ khép lại vào chiều 26/7 với các nội dung chung kết và lễ tổng kết, trao thưởng.

Duy Tính