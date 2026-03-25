Sôi nổi hội diễn văn nghệ trong vận động viên

Anh Tuân
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 25/3, Liên Chi đoàn Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Thanh Hóa tổ chức hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2026) và 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026).

Các VĐV mang đến những tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Hơn 100 nghệ sĩ không chuyên là các VĐV đã mang đến hội diễn 8 tiết mục được dàn dựng công phu, đặc sắc ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc và truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Chương trình đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia cổ vũ, tạo không khí sôi nổi, hào hứng và tươi vui trong tháng Ba - tháng của mùa xuân và tuổi trẻ.

Bí thư Liên Chi đoàn Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Thanh Hóa Lê Văn Tiến cho biết: “Chương trình đã góp phần cổ vũ, động viên các VĐV phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và ngành Thể thao; động viên thế hệ VĐV trẻ hôm nay tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, nỗ lực thi đấu, giành nhiều thành tích cao trên các đấu trường; đồng thời chung tay xây dựng Trung tâm ngày càng phát triển, xứng đáng là cái nôi đào tạo VĐV hàng đầu của cả nước".

Lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Thanh Hóa trao giải cho các tiết mục đoạt giải nhất, nhì, ba.

Kết thúc hội diễn, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho Chi đoàn Vovinam - Muay - Whusu; giải Nhì thuộc về Chi đoàn Bơi - Lặn - Đua thuyền; giải Ba thuộc về Chi đoàn Điền kinh - Cử tạ - Triathlon và Chi đoàn Bóng chuyền - Cầu lông - Bóng bàn - Cờ; trao 4 giải khuyến khích cho các Chi đoàn có tiết mục đặc sắc tham gia hội diễn.

