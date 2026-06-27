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Sôi nổi hoạt động tình nguyện tại xã Tam Lư

Nguyễn Đạt
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 27/6, đội sinh viên tình nguyện Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa phối hợp với các nhà tài trợ gồm: Công ty Cổ phần Thương mại Dược vật tư y tế Hà Nội, Công ty Cổ phần Dược phẩm VITATH, Công ty TNHH Yakult Việt Nam, Công ty Cổ phần Dược phẩm Sviet và một số nhà tài trợ khác tổ chức hoạt động tình nguyện “Mùa hè xanh - Nắng gọi bước chân xanh” năm 2026 tại xã Tam Lư.

Sôi nổi hoạt động tình nguyện tại xã Tam Lư

Ngày 27/6, đội sinh viên tình nguyện Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa phối hợp với các nhà tài trợ gồm: Công ty Cổ phần Thương mại Dược vật tư y tế Hà Nội, Công ty Cổ phần Dược phẩm VITATH, Công ty TNHH Yakult Việt Nam, Công ty Cổ phần Dược phẩm Sviet và một số nhà tài trợ khác tổ chức hoạt động tình nguyện “Mùa hè xanh - Nắng gọi bước chân xanh” năm 2026 tại xã Tam Lư.

Sôi nổi hoạt động tình nguyện tại xã Tam Lư

Đây là hoạt động thường niên do đội sinh viên tình nguyện Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa tổ chức.

Sôi nổi hoạt động tình nguyện tại xã Tam Lư

Trong khuôn khổ chương trình năm nay đã diễn ra chuỗi hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Nổi bật là chương trình Hội chợ Nhân đạo với những phần quà nghĩa tình được trao đến các hộ gia đình khó khăn, người già neo đơn và các em học sinh giàu nghị lực vươn lên trong học tập, nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia và tình yêu thương đến bà con xã Tam Lư.

Sôi nổi hoạt động tình nguyện tại xã Tam Lư

Sinh viên tình nguyện Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa trao mì tôm, gạo cho bà con.

Sôi nổi hoạt động tình nguyện tại xã Tam Lư

Sinh viên tình nguyện hỗ trợ người dân chọn các phần quà tại chương trình.

Sôi nổi hoạt động tình nguyện tại xã Tam Lư

Trong khuôn khổ chương trình thiện nguyện, đội ngũ y, bác sĩ và các sinh viên tình nguyện đã tổ chức chương trình tư vấn, giáo dục sức khoẻ cho người dân, học sinh xã Tam Lư.

Sôi nổi hoạt động tình nguyện tại xã Tam Lư

Chương trình xoay quanh các chủ đề về dinh dưỡng, sẽ giúp bà con hiểu rõ hơn về chế độ ăn uống khoa học, cách xây dựng bữa ăn hợp lý và những kiến thức cần thiết để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Sôi nổi hoạt động tình nguyện tại xã Tam Lư

Nhân dịp này, đội sinh viên tình nguyện Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa đã tặng sách cho Đoàn xã Tam Lư.

Sôi nổi hoạt động tình nguyện tại xã Tam Lư

Đội cũng đã tặng 20 chiếc xe đạp với tổng trị giá 40 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Sôi nổi hoạt động tình nguyện tại xã Tam Lư

Ngoài ra, đội ngũ y, bác sĩ cũng đã đến tận nhà các hộ có người ốm không đi lại được để thăm khám sức khoẻ và trao tặng quà.

Sôi nổi hoạt động tình nguyện tại xã Tam Lư

Phát biểu tại Chương trình tình nguyện "Mùa hè xanh - Nắng gọi bước chân xanh”, Thạc sĩ Nguyễn Thành Chung, Bí thư Chi bộ Sinh viên, Bí thư Liên chi Đoàn Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa khẳng định: Những phần quà thiết thực được trao tặng cho người dân, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tam Lư không chỉ là nguồn động viên quý giá, chia sẻ và giúp đỡ các hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm và nhiệt huyết của tuổi trẻ, để những bước chân tình nguyện trở thành những dấu ấn đẹp trong lòng mỗi người dân nơi đây.

Nguyễn Đạt

Từ khóa:

#Công ty #xã Tam Lư #Cổ phần #hoạt động tình nguyện #Nhà tài trợ #Sinh viên tình nguyện #Hà nội #Mùa hè xanh #Vật tư y tế #Thương mại

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