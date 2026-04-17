Sôi nổi Giải bóng chuyền nam xã Như Thanh

Không chỉ là một sự kiện thể thao đơn thuần, giải bóng chuyền nam xã Như Thanh còn là điểm nhấn quan trọng trong việc thúc đẩy phong trào thể dục thể thao (TDTT) phát triển sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân. Không khí tưng bừng, sôi nổi của giải đấu sẽ tiếp thêm động lực để người dân tích cực rèn luyện, nâng cao sức khỏe, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, đoàn kết, phát triển.

Quang cảnh lễ khai mạc giải bóng chuyền da nam xã Như Thanh.

Chiều 17/4, xã Như Thanh đã tổ chức lễ khai mạc giải bóng chuyền nam, năm 2026. Giải đấu thu hút hơn 200 vận động viên đến từ 18 đội bóng thuộc các thôn, cơ quan đơn vị trên địa bàn xã.

Các đại biểu dự lễ khai mạc.

Giải Bóng chuyền nam xã Như Thanh, năm 2026 được tổ chức nhằm thiết thực chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031; hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026).

Phó Chủ tịch UBND xã Như Thanh Đinh Xuân Thắng phát biểu khai mạc giải.

Giải đấu diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 17 đến ngày 19/4/2026) tại nhà thi đấu đa năng của xã. 18 đội bóng sẽ chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm, qua đó lựa chọn những đội xuất sắc nhất bước vào các vòng trong.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo xã Như Thanh tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia giải.

Giải đấu không chỉ mang đến sân chơi bổ ích cho người đam mê bóng chuyền mà còn góp phần thúc đẩy cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Đồng thời, tạo điều kiện để các VĐV giao lưu, học tập kinh nghiệm, rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe.

Các trận đấu diễn ra sôi nổi, kịch tính ngay sau lễ khai mạc.

Ngay sau lễ khai mạc, các đội đã bước vào tranh tài với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, cống hiến cho khán giả nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính và giàu tính chuyên môn.

Anh Tuân