Khẩu hiệu phải thiết thực

Anh bạn là công chức một cơ quan nọ kể chuyện, rằng vị lãnh đạo vừa được tỉnh điều chuyển về, có tác phong làm việc rất mới mẻ. Đồng chí ấy cụ thể hóa các yêu cầu đối với cán bộ, công chức, người lao động bằng các bộ quy tắc và quy chế làm việc. Điều đó khắc phục được các biểu hiện làm việc cầm chừng, đùn đẩy trách nhiệm, nâng cao tinh thần cống hiến và ý thức trách nhiệm.

Tuy nhiên, vị lãnh đạo cũng đề ra... hơi nhiều khẩu hiệu, yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan phải ghi nhớ và nắm vững nội hàm. Chưa kể, những câu khẩu hiệu liên quan đến công việc chuyên môn được căng cả ở bếp ăn tập thể, sân thể thao. Anh bạn băn khoăn cho rằng, điều đó liệu có cần thiết, vì khẩu hiệu - tùy theo thông điệp truyền tải, phải được treo ở những không gian phù hợp. Sân thể thao hay bếp ăn là nơi để người lao động thoát ly khỏi công việc, tái tạo cảm hứng và sức lao động sau những giờ làm việc căng thẳng.

Thực tế ở nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, câu chuyện này không mới - thậm chí được nhắc đến như là biểu hiện của tính hình thức và có phần giáo điều. Nó đến từ những khẩu hiệu dài dòng, “sính” dùng các động từ, tính từ mang tính tụng ca, hoặc dài dòng, lan man, ôm đồm, thiếu trọng tâm, như “Tiếp tục đẩy mạnh thi đua...”, “Không ngừng đẩy mạnh...”, “Nâng cao ý thức xây dựng..." ... Ngoài ra, còn là việc có những cơ quan, đơn vị đề ra quá nhiều khẩu hiệu - hay các “Slogan”, mà ngay chính cán bộ, nhân viên, người lao động trong ngành cũng không nhớ hết...

Nhân bàn về vấn đề này, chúng ta vẫn thường bắt gặp những băng rôn, khẩu hiệu đã “hoàn thành nhiệm vụ” sau các đợt tuyên truyền ngắn hạn nhân các dịp lễ, kỷ niệm - nhưng một số bị “bỏ quên” trên các tuyến phố, bờ tường. Điều này không những gây mất mỹ quan mà còn hạn chế hiệu quả truyền thông.

Bởi khẩu hiệu tuyên truyền có vai trò quan trọng trong việc định hướng tư tưởng, khích lệ tinh thần, cổ vũ hành động, vì thế cả nội dung và hình thức đều phải bảo đảm nguyên tắc, chuẩn mực và thiết thực.

Nguyên Phong