Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo hướng chủ động, hiệu quả, gắn chặt với kiểm soát quyền lực

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh yêu cầu toàn ngành tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo hướng chủ động, hiệu quả, gắn chặt với kiểm soát quyền lực.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Chiều 29/6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Các đồng chí: Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra một số phường, xã trong tỉnh.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Tiến Hưng báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2026.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cùng sự vào cuộc của cấp ủy các cấp đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Hệ thống các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được hoàn thiện, tạo hành lang chính trị, pháp lý thống nhất để các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

6 tháng đầu năm 2026, cấp ủy các cấp và chi bộ đã kiểm tra 12.195 tổ chức đảng và 108.244 đảng viên về chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy...

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Đáng chú ý, công tác giám sát từng bước chuyển từ tư duy “bị động” sang “chủ động”, tăng cường phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở.

Sự phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các cơ quan thanh tra, kiểm toán, nội chính, tư pháp ngày càng chặt chẽ, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu và hiệu quả xử lý vi phạm.

Đội ngũ cán bộ kiểm tra được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng; việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, theo dõi, tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát từng bước được đẩy mạnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tham luận tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát, gắn chặt với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh tại Thanh Hóa.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Thanh Hóa đã cụ thể hóa các quy định mới thành chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện địa phương. Việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát được thực hiện theo nguyên tắc “6 rõ”, xác định rõ nội dung, đối tượng, trách nhiệm, thời gian và kết quả đầu ra, góp phần khắc phục tình trạng chồng chéo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra.

Trong thời gian tới, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa kiến nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ về giám sát trên nền tảng số, đồng thời sớm hoàn thiện các quy định, cơ chế, chính sách đối với ngành kiểm tra nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại biểu tham luận tại các điểm cầu.

Tại hội nghị, đại biểu ở các ngành, các địa phương cũng đã phân tích, lãm rõ những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ nhằm hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm 2026.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2026.

Đồng chí khẳng định, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã phát huy tốt vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng với khối lượng công việc lớn, chất lượng và hiệu quả ngày càng được nâng cao.

Định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị toàn ngành tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo hướng chủ động, hiệu quả, gắn chặt với kiểm soát quyền lực.

Cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tập trung hoàn thành toàn diện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026; tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tại các lĩnh vực trọng yếu, nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực; xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nguyên tắc của Đảng, trách nhiệm nêu gương, tham nhũng, lãng phí và lợi ích nhóm.

Cùng với đó, tăng cường giám sát thường xuyên, chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn ngừa vi phạm từ sớm, từ xa; nâng cao hiệu quả giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng, không để đơn thư tồn đọng, kéo dài.

Đặc biệt, tiếp tục giám sát chặt chẽ việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương và chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là những nhiệm vụ liên quan đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế “hai con số”, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xử lý các dự án tồn đọng, quản lý tài sản công...

Tập trung kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp. Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện với phương châm “giám sát trên dữ liệu, kiểm tra trên dữ liệu”, từng bước ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong toàn hệ thống chính trị.

Lê Hợi