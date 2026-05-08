Sôi nổi các hoạt động thi đấu thể thao trong khuôn khổ Lễ hội Đền thờ Lê Văn Hưu năm 2026

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 704 năm ngày mất Nhà Sử học Lê Văn Hưu, chiều 8/5, xã Thiệu Trung đã khai mạc các môn thể thao trong Lễ hội Đền thờ Lê Văn Hưu năm 2026.

Đại diện lãnh đạo xã Thiệu Trung tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia thi đấu.

Tham dự các môn thể thao trong lễ hội đền thờ Lê Văn Hưu năm 2026 có hơn 300 vận động viên đến từ các thôn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn, tranh tài ở 3 môn gồm: Bóng chuyền hơi nam, nữ; Cờ tướng và Pickleball. Ở môn Bóng chuyền hơi nam, nữ, các đội được bốc thăm chia bảng, thi đấu để chọn ra các đội bóng xuất sắc giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp. Ở môn Cờ tướng, các vận động viên thi đấu tính điểm để xếp hạng. Trong khi đó, môn Pickleball có 2 nội dung gồm: đôi nam và đôi nữ thi đấu để xếp hạng chung cuộc.

Các trận đấu ở môn Bóng chuyền hơi nữ diễn ra hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả cổ vũ.

Thông qua giải nhằm thúc đẩy phong trào luyện tập thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại; tạo điều kiện để các vận động viên trên địa bàn xã được giao lưu, học hỏi, tăng cường mối đoàn kết, gắn bó, thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao trong quần chúng Nhân dân. Đồng thời thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân đến tham quan, vãn cảnh, dâng hương và tham gia các hoạt động nhân 704 năm ngày mất Nhà Sử học Lê Văn Hưu.

Các cuộc đấu trí ở môn Cờ tướng thu hút nhiều VĐV tham dự.

Theo kế hoạch, các môn thể thao trong Lễ hội Đền thờ Lê Văn Hưu năm 2026 sẽ khép lại vào chiều 9/5.

Duy Tính