Sôi động hội thi đua thuyền truyền thống tại Lễ hội Làng du lịch Yên Trung 2026

Lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội Làng du lịch Yên Trung 2026 tại xã Yên Trường, hội thi đua thuyền truyền thống đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo Nhân dân và du khách.

Video: Sôi động hội thi đua thuyền truyền thống tại Lễ hội Yên Trung 2026.

Tham gia hội thi năm nay có 16 đội đua đến từ hai xã Quý Lộc và Yên Trường. Mỗi đội mang theo màu cờ sắc áo riêng cùng quyết tâm chinh phục đường đua.

Khi hiệu lệnh xuất phát vang lên, những mái chèo đồng loạt quạt nước, đưa các con thuyền lao vút về phía trước. Trên từng gương mặt vận động viên là sự tập trung cao độ, những nhịp chèo đều tăm tắp thể hiện tinh thần phối hợp ăn ý và sức mạnh tập thể.

Trên đường đua, những mái chèo rẽ sóng liên tục, các tay chèo dốc toàn bộ sức lực để đưa con thuyền băng về đích. Trên bờ, những tràng pháo tay không ngớt đã biến ngày hội thành một bức tranh đậm đà bản sắc văn hóa vùng quê xứ Thanh.

Không chỉ là một môn thể thao dân gian, cuộc đua còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, thể hiện lòng thành kính đối với các bậc tiền nhân, đồng thời gửi gắm ước vọng về một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống bình an, hạnh phúc.

Theo Ban Tổ chức, hội thi được tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của môn thể thao truyền thống, đồng thời góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa dân gian của địa phương. Hơn thế, đây còn là dịp để tăng cường sự gắn kết giữa các cộng đồng dân cư, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và niềm tự hào về quê hương.

Từ các cụ già tóc bạc đến thanh niên, thiếu nhi, ai nấy đều hòa mình vào không khí rộn ràng của lễ hội, cùng sẻ chia niềm vui trong những ngày hội của quê hương.

Nhiều người dân cho biết, họ mong muốn hoạt động này sẽ tiếp tục được duy trì hằng năm để trở thành một sản phẩm văn hóa đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương và thu hút du khách.

Để động viên các đội tham gia, Ban Tổ chức đã xây dựng cơ cấu giải thưởng hấp dẫn để thể hiện sự ghi nhận đối với tinh thần thi đấu hết mình, góp phần tạo nên thành công chung của lễ hội.

Hội thi đua thuyền truyền thống tại Lễ hội Yên Trung 2026 đã mở đầu đầy ấn tượng cho một lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Không chỉ góp phần bảo tồn giá trị truyền thống, hoạt động còn tạo thêm sức sống mới cho đời sống văn hóa ở cơ sở, hứa hẹn trở thành điểm nhấn đặc sắc trong chuỗi các lễ hội thường niên của địa phương.

Trong 3 ngày, từ 24 đến 26/7, Lễ hội Làng du lịch Yên Trung 2026 sẽ mở ra không gian văn hóa - du lịch - giải trí sôi động với nhiều hoạt động đặc sắc. Chuỗi sự kiện được đầu tư công phu hứa hẹn mang đến những trải nghiệm mới mẻ, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Hoàng Đông - Phương Đỗ