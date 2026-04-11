Sôi động chuỗi sự kiện hè 2026

Sôi động, đa sắc màu và giàu trải nghiệm, chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch hè 2026 hứa hẹn sẽ tạo nên bức tranh sôi động cho du lịch xứ Thanh. Không chỉ “làm nóng” thị trường, những hoạt động này được kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh điểm đến năng động, thân thiện và giàu bản sắc.

Flamingo Ibiza Hải Tiến - Điểm hẹn của lễ hội, âm nhạc trong suốt mùa hè rực rỡ.

Theo lịch sự kiện đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố, ngay trong tháng 4, toàn tỉnh sẽ diễn ra gần 30 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch nổi bật tại nhiều địa phương. Các sự kiện được tổ chức đa dạng, từ lễ hội truyền thống, chương trình văn hóa cộng đồng đến các giải thể thao phong trào và trải nghiệm du lịch đặc sắc. Đáng chú ý, việc tổ chức sự kiện không chỉ tập trung ở các trung tâm du lịch lớn mà còn lan tỏa đến các vùng miền, góp phần tạo nên sự kết nối không gian và làm phong phú thêm hành trình khám phá của du khách.

Trong bức tranh chung ấy, du lịch biển tiếp tục giữ vai trò chủ lực. Tại các khu du lịch biển trọng điểm như Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa, hàng loạt sự kiện quy mô lớn sẽ được tổ chức, tạo nên sức hút mạnh mẽ ngay từ đầu mùa hè. Các lễ hội như: lễ hội du lịch biển Sầm Sơn, lễ hội Cầu ngư và khai trương mùa du lịch biển Hoằng Thanh, lễ hội đồ uống tại khu nghỉ dưỡng Vlasta, lễ hội du lịch biển Hải Hòa, lễ hội du lịch biển Hải Tiến... không chỉ mang đến không khí lễ hội rộn ràng, sôi động mà còn tạo điều kiện để du khách hòa mình vào đời sống văn hóa vùng biển quê Thanh. Từ những nghi lễ truyền thống gắn với đời sống ngư dân ven biển đến các hoạt động nghệ thuật, ẩm thực... mỗi sự kiện đều mang đến những “câu chuyện riêng”, góp phần làm nổi bật bản sắc riêng có của từng điểm đến.

Không dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, các sự kiện hè năm nay đều hướng đến mục tiêu lấy du khách làm trung tâm, lấy trải nghiệm và sự hài lòng của du khách làm thước đo hiệu quả. Những không gian văn hóa, lễ hội được thiết kế mở, gần gũi, tạo điều kiện để du khách khám phá chiều sâu văn hóa của điểm đến thông qua những câu chuyện, phong tục và sinh hoạt đời thường.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Thị Hải Yến cho biết: "Việc công bố danh mục 100 sự kiện tiêu biểu trong năm 2026 không chỉ đơn thuần là một kế hoạch hành động, mà còn thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc xây dựng môi trường du lịch năng động, hấp dẫn và thân thiện. Đối với các sự kiện mùa hè năm nay được thiết kế theo hướng tăng tính trải nghiệm, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng và du khách, đặc biệt là giới trẻ. Qua đó, mỗi hành trình đến với xứ Thanh không chỉ dừng lại ở tham quan mà còn trở thành hành trình khám phá, cảm nhận và kết nối với văn hóa bản địa".

Cùng với các hoạt động văn hóa - du lịch, lĩnh vực thể thao cũng góp phần quan trọng tạo nên nhịp điệu sôi động cho mùa hè. Tại Công viên Hội An (phường Hạc Thành), Giải chạy Việt dã chào mừng 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động dự kiến sẽ thu hút đông đảo vận động viên và người dân tham gia. Bên cạnh đó, nhiều sự kiện thể thao khác như giải bóng đá 7 người các câu lạc bộ tỉnh Thanh Hóa; Ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch thác Mây; các giải bóng bàn, cầu lông, pickleball “Hè Sầm Sơn” 2026... cũng được tổ chức rộng khắp. Những hoạt động này không chỉ tạo sân chơi lành mạnh cho người dân và du khách, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần thể thao trong cộng đồng. Theo kế hoạch, trong tổng số 100 sự kiện nổi bật của năm 2026, có 18 sự kiện thuộc lĩnh vực thể thao. Sự đa dạng này góp phần làm phong phú hệ sinh thái du lịch, tạo thêm nhiều lựa chọn cho du khách, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh cho điểm đến trong bối cảnh thị trường du lịch hè sôi động.

Theo đánh giá của một số doanh nghiệp lữ hành, khi các sự kiện được tổ chức theo hướng liên kết và bổ trợ cho hoạt động du lịch, doanh nghiệp sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi hơn trong việc xây dựng các tour, tuyến kết hợp làm mới sản phẩm. Điều này không chỉ giúp kéo dài thời gian lưu trú của du khách mà còn nâng cao khả năng chi tiêu, từ đó mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét hơn cho lĩnh vực du lịch.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, việc tổ chức các sự kiện du lịch hè vẫn còn một số hạn chế như: áp lực về hạ tầng giao thông, bãi đỗ xe, cơ sở lưu trú vào một số dịp lễ hội du lịch biển; chất lượng dịch vụ tại một số điểm đến chưa thực sự đồng đều; một số sự kiện vẫn còn thiếu điểm nhấn mới, chưa tạo được sự khác biệt rõ rệt so với các mùa du lịch trước... Từ đó đặt ra yêu cầu các địa phương có khu, điểm du lịch, đặc biệt là các trọng điểm du lịch biển cần tiếp tục đổi mới tư duy tổ chức sự kiện theo hướng chuyên nghiệp, sáng tạo hơn. Việc nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện hạ tầng, đồng thời chú trọng xây dựng nội dung sự kiện mang tính đặc trưng, độc đáo sẽ là yếu tố then chốt để “giữ chân” du khách và tạo dựng thương hiệu bền vững.

Với cách tiếp cận lấy trải nghiệm của du khách làm trung tâm và sự kiện làm điểm nhấn, Thanh Hóa đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến năng động, giàu bản sắc và không ngừng đổi mới. Mùa hè 2026 vì thế không chỉ là mùa cao điểm du lịch, mà còn là mùa của những hành trình khám phá đầy cảm xúc, nơi mỗi du khách có thể tìm thấy cho mình những trải nghiệm đáng nhớ và lý do để quay trở lại với xứ Thanh “Hương sắc bốn mùa”.

Bài và ảnh: Lê Anh