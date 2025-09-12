So sánh iPhone 17 với iPhone 16: Nên nâng cấp hay giữ máy cũ?

iPhone 16 ra mắt trước đó đã tạo được ấn tượng nhờ thiết kế mới, hiệu năng ổn định và camera chất lượng, trở thành lựa chọn đáng tin cậy cho người dùng iPhone truyền thống. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của iPhone 17, Apple tiếp tục mang đến những cải tiến tinh tế. Câu hỏi được nhiều người dùng đặt ra là: có đáng nâng cấp từ iPhone 16 lên iPhone 17, hay giữ lại thiết bị cũ vẫn đủ đáp ứng nhu cầu hàng ngày?

Giới thiệu về iPhone 17

iPhone 17 ra mắt rạng sángngày 10/09, được đánh giá là phiên bản nâng cấp toàn diện với nhiều cải tiến đáng chú ý, từ màn hình, camera cho đến hiệu năng. Trong khi đó, iPhone 16 từng là tâm điểm khi ra mắt nhờthiết kế đột phá so với iPhone 15 và đến nay vẫn là lựa chọn ưa thích của nhiều người dùng. iPhone 17 không chỉ tiếp nối những điểm mạnh của iPhone 16 mà còn mang đến trải nghiệm mượt mà hơn, camera selfie cải tiến và thời lượng pin dài hơn, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Sự khác biệt giữa iPhone 17 và iPhone 16

Thế hệ iPhone 17 mới ra mắt có điểm gì cải tiến so với thế hệ tiền nhiệm? Cùng điểm qua những điểm khác biệt giữa 2 flagship này từ nhà Apple:

Thiết kế: Sự khác biệt không quá rõ rệt

Về tổng thể, iPhone 17 vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế quen thuộc của iPhone 16 với khung nhôm và các cạnh vuông vắn. Sự thay đổi chủ yếu nằm ở các chi tiết tinh chỉnh, như trọng lượng nhẹ hơn đôi chút và một vài màu sắc mới, giúp cảm giác cầm nắm hiện đại và cao cấp hơn. Các phím bấm cơ bản vẫn được giữ nguyên, nhưng iPhone 17 đã bổ sung thêm tính năng nhỏ trên Nút Tác Vụ, giúp thao tác nhanh hơn. Nhìn chung, nếu bạn quan tâm đến thiết kế tổng thể, sự khác biệt giữa hai phiên bản không quá rõ rệt.

Màn hình: iPhone 17 sở hữu kích tần số quét cao hơn

iPhone 16 được trang bị màn hình Super Retina XDR 6,3 inch với công nghệ ProMotion, màn hình Luôn Bật và Dynamic Island, mang lại trải nghiệm hình ảnh sắc nét và mượt mà. iPhone 17 có cùng 6,3 inch nhưng được nâng cấp mạnh về tần số quét với 120Hz giúp trải nghiệm vuốt, chạm và chơi game mượt hơn. Cải tiến này mang lại cảm giác hiển thị sắc nét và tối ưu hóa trải nghiệm tương tác hàng ngày.

Hiệu năng và phần mềm - Không còn phiên bản 128GB

Với chipA19, GPU 5 lõi cùng Neural Accelerator, iPhone 17 tiếp tục nâng cao hiệu năng so với iPhone 16. Apple cũng loại bỏ phiên bản 128GB cơ bản, thay bằng dung lượng tối thiểu 256GB, phù hợp với nhu cầu lưu trữ hiện đại. Các tính năng iOS mới trên iPhone 17 tối ưu hóa trải nghiệm, tận dụng phần cứng mạnh mẽ để chạy mượt mà các ứng dụng và game hiện nay.

Camera: Camera selfie của iPhone 17 được cải tiến

iPhone 17 sở hữu camera trước 18MP với Center Stage, khả năng thu phóng, xoay, quay video cực ổn định và ghi hình kép. Hệ thống camera sau bao gồm 48MP Dual Fusion, hỗ trợ chụp macro, Dolby Vision 4K/60fps và phong Cách Nhiếp Ảnh thế hệ mới. Khả năng lấy nét, chất lượng quay video, đồng thời tinh chỉnh phần mềm camera sau để chụp ảnh chân dung và quay phim cũng chuyên nghiệp hơn.

Pin và sạc: Thời lượng pin của iPhone 17 trâu hơn

iPhone 17 có thời lượng xem video lên đến 30 giờ, sử dụng cổng USB-C. iPhone 17 nâng cấp pin để dùng lâu hơn, đảm bảo trải nghiệm cả ngày mà không lo hết pin, đồng thời hỗ trợ sạc nhanh và sạc không dây tiện lợi hơn. Những cải tiến này mang lại sự thoải mái hơn cho người dùng thường xuyên di chuyển hoặc sử dụng nhiều ứng dụng.

Có nên nâng cấp từ iPhone 16 lên iPhone 17 không?

Nâng cấp từ iPhone 16 lên iPhone 17 phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng. Nếu bạn muốn trải nghiệm màn hình có tần số quét cao hơn, camera selfie cải tiến, pin lâu và bộ nhớ tối thiểu 256GB, iPhone 17 là lựa chọn đáng cân nhắc.

Ngược lại, nếu iPhone 16 vẫn đáp ứng tốt nhu cầu cơ bản như lướt web, chụp ảnh và chơi game nhẹ, việc nâng cấp có thể chưa cần thiết. iPhone 16 vẫn mạnh mẽ, ổn định và đủ dùng trong nhiều năm. Quyết định cuối cùng dựa trên ưu tiên sử dụng và khả năng đầu tư cho thiết bị mới.

