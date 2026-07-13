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Siêu El Nino có thể gây cú sốc tăng giá lương thực toàn cầu đến năm 2028

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Các chuyên gia kinh tế cảnh báo hiện tượng El Nino giai đoạn 2026-2027 có thể phát triển thành một đợt "siêu El Nino," làm gián đoạn sản xuất nông nghiệp trên toàn thế giới và đẩy giá lương thực tăng cho đến năm 2028.

Siêu El Nino có thể gây cú sốc tăng giá lương thực toàn cầu đến năm 2028

Các chuyên gia kinh tế cảnh báo hiện tượng El Nino giai đoạn 2026-2027 có thể phát triển thành một đợt “siêu El Nino,” làm gián đoạn sản xuất nông nghiệp trên toàn thế giới và đẩy giá lương thực tăng cho đến năm 2028.

Siêu El Nino có thể gây cú sốc tăng giá lương thực toàn cầu đến năm 2028

Siêu El Nino có thể gây cú sốc tăng giá lương thực toàn cầu đến năm 2028. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát)

Các chuyên gia cho rằng chuỗi cung ứng toàn cầu đang phải đối mặt với “cú sốc kép” khi thế giới vừa chịu ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông - vốn đã đẩy giá thực phẩm lên mức cao nhất trong ba năm - vừa đối diện thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu.

Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), vùng biển Thái Bình Dương đang ấm lên. Cơ quan này dự báo có 63% khả năng nhiệt độ mặt nước biển sẽ cao hơn bình thường trên 2 độ C vào cuối năm nay, qua đó làm tăng nguy cơ xảy ra một đợt El Nino rất mạnh, gây nắng nóng, hạn hán và lũ lụt ở nhiều nơi trên thế giới.

Các chuyên gia của UniCredit cho rằng hiện tượng này sẽ làm giá thực phẩm tăng cao hơn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, đồng thời có thể khiến các ngân hàng trung ương phải giữ lãi suất ở mức cao trong thời gian dài để kiềm chế lạm phát.

Theo Goldman Sachs, El Nino có thể khiến giá các mặt hàng nông sản toàn cầu tăng 15,8% và giá thực phẩm tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) tăng khoảng 1,3%.

Do mỗi loại cây trồng có thời gian gieo trồng và thu hoạch khác nhau, cùng với những khó khăn trong vận chuyển, tác động này sẽ không xuất hiện ngay mà có thể chỉ được phản ánh đầy đủ vào nửa cuối năm 2028.

Trong khi đó, ngân hàng UBS cho rằng El Nino sẽ không ảnh hưởng giống nhau ở mọi nơi. Hạn hán tại Ấn Độ có thể làm giảm nguồn cung lúa mì, gạo và mía, còn ở Đông Nam Á có nguy cơ giảm sản lượng dầu cọ, cà phê và ca cao.

Theo UniCredit, nếu xảy ra một đợt El Nino cực đoan, sản lượng nông nghiệp toàn cầu có thể giảm 14,3%, tương đương khoảng 342 tỷ USD. Trong khi giá gạo, dầu cọ, đường và cà phê có thể tăng từ 50% đến hơn 100%./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#hiện tượng El Nino #Toàn cầu #giá lương thực #Sản xuất nông nghiệp #Chuyên gia #Biến đổi khí hậu #Phát triển #Thực phẩm #Châu Âu #Cảnh báo

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