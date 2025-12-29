Công ty in ly tô giấy, hộp giấy, túi giấy giá rẻ Thành Tiến Paper TPHCM

Trong những năm gần đây, các sản phẩm làm từ giấy như ly, cốc, tô, đĩa hay hộp giấy đang dần thay thế vật dụng nhựa dùng một lần, trở thành xu hướng tiêu dùng bền vững được nhiều doanh nghiệp và người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn. Đồng hành cùng xu hướng đó, Thành Tiến Paper không ngừng đầu tư phát triển dây chuyền sản xuất, cải tiến chất lượng nhằm mang đến các sản phẩm giấy an toàn, thân thiện với môi trường và đáp ứng tốt nhu cầu thị trường.

Đa dạng các mẫu ly giấy kraft 2 lớp với nhiều kích cỡ

I. Tổng quan về Công ty Thành Tiến Paper

Được thành lập từ năm 2019, Thành Tiến Paper là đơn vị chuyên sản xuất và in ấn các sản phẩm giấy dùng một lần như ly giấy, tô giấy, đĩa giấy, hộp giấy và nhiều loại bao bì giấy khác tại TP. Hồ Chí Minh. Với mục tiêu phục vụ đa dạng đối tượng khách hàng, từ các quán nhỏ lẻ đến hệ thống chuỗi kinh doanh lớn, công ty liên tục nâng cấp nhà xưởng, ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất để đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và thẩm mỹ.

Kích thước ly giấy đa dạng phục vụ các nhu cầu khác nhau

II. Sản phẩm và dịch vụ in ấn nổi bật tại Thành Tiến Paper

Hiện nay, xưởng Thành Tiến Paper nhận sản xuất cung cấp nhiều dòng sản phẩm và dịch vụ tiêu biểu, bao gồm:

1. Sản phẩm giấy an toàn, đa dạng mẫu mã

Thành Tiến Paper mang đến nhiều lựa chọn ly cốc giấy, tô giấy , đĩa giấy và hộp giấy đựng thực phẩm với kích thước, chất liệu và kiểu dáng phong phú. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn sản xuất và cung cấp túi giấy, túi zip giấy cao cấp, tiện dụng trong đóng gói và bảo quản sản phẩm. Khách hàng có thể đặt sản xuất theo yêu cầu riêng về mẫu mã, kích thước cũng như thiết kế phù hợp với từng mô hình kinh doanh.

Đa dạng các mẫu tô giấy, nhận sản xuất theo yêu cầu

2. Dịch vụ thiết kế và in ấn thương hiệu chuyên nghiệp

Không chỉ dừng lại ở khâu sản xuất, Thành Tiến Paper còn cung cấp dịch vụ thiết kế và in ấn logo, tên thương hiệu, slogan trên ly cốc và các sản phẩm bao bì giấy. Hệ thống máy in hiện đại cùng đội ngũ kỹ thuật viên nhiều kinh nghiệm giúp đảm bảo hình ảnh in sắc nét, bền màu, đáp ứng linh hoạt từ đơn hàng số lượng ít đến các đơn hàng lớn. Đặc biệt, khách hàng còn được hỗ trợ thiết kế miễn phí, góp phần tạo dấu ấn thương hiệu riêng biệt.

Cung cấp hộp giấy, túi giấy đựng thực phẩm chất lượng, in ấn đẹp

III. Xưởng in ấn ly cốc, tô, hộp giấy, túi giấy uy tín, giá rẻ tại TPHCM

Dù là doanh nghiệp còn trẻ trên thị trường, Thành Tiến Paper đã từng bước khẳng định năng lực trong lĩnh vực sản xuất và in ấn bao bì giấy. Lợi thế của công ty đến từ:

Hệ thống nhà xưởng quy mô, trang bị máy móc hiện đại, vận hành bởi đội ngũ kỹ sư và nhân sự sản xuất có tay nghề cao.

Sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm và được các cơ quan chức năng chứng nhận.

Đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hình ảnh thương hiệu thông qua các sản phẩm bao bì giấy thẩm mỹ và đồng bộ.

Nhờ sản xuất trực tiếp tại xưởng, các sản phẩm của Thành Tiến Paper có mức giá cạnh tranh, giúp khách hàng tối ưu chi phí kinh doanh.

Công ty hỗ trợ giao hàng nhanh tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và vận chuyển tận nơi trên toàn quốc.

Công ty có trụ sở, thông tin pháp lý rõ ràng, cung cấp giấy tờ hóa đơn, chứng từ mua bán hợp lệ cho khách hàng yên tâm kinh doanh.

IV. Thông tin liên hệ đặt hàng tại Thành Tiến Paper

Khách hàng có nhu cầu tư vấn, báo giá hoặc đặt sản xuất các sản phẩm giấy có thể liên hệ trực tiếp với công ty Thành Tiến Paper qua các thông tin sau: