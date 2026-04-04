Siết chặt quản lý xe kinh doanh vận tải hành khách

Trong bối cảnh nhu cầu đi lại của người dân ngày càng tăng cao, hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn tỉnh đang phát triển mạnh cả về quy mô lẫn loại hình. Trước thực tế này, các ngành có liên quan của tỉnh và địa phương đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải hành khách.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông cho nhân viên lái xe Công ty TNHH Du lịch và Vận tải Vân Anh, phường Hàm Rồng.

Hiện toàn tỉnh có 1.292 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, bao gồm doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh với tổng số 4.343 phương tiện. Trong đó, vận tải hành khách tuyến cố định có 63 đơn vị với 700 phương tiện; vận tải taxi có 8 đơn vị với 1.740 phương tiện; vận tải hành khách bằng xe buýt có 5 đơn vị với 132 phương tiện. Đặc biệt, vận tải hành khách theo hợp đồng chiếm số lượng lớn nhất với 1.216 đơn vị và 1.771 phương tiện.

Thời gian qua, các doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh vận tải hành khách đã có nhiều chuyển biến tích cực trong tổ chức và điều hành hoạt động. Nhiều đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh bài bản, chú trọng công tác bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện định kỳ nhằm đảm bảo an toàn kỹ thuật. Một số doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư phương tiện mới, từng bước chuyển đổi sang sử dụng năng lượng điện, năng lượng xanh, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng tích cực bồi dưỡng đội ngũ lái xe và nhân viên phục vụ về chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt là việc cập nhật các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống và thái độ phục vụ hành khách của đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ.

Nhiều đơn vị kinh doanh tuyến cố định và taxi đã triển khai các nền tảng đặt vé trực tuyến, xác nhận đặt chỗ, quản lý hành trình và giám sát quá trình làm việc của lái xe thông qua thiết bị giám sát hành trình. Ông Đinh Hữu Hòa, nhân viên lái xe Công ty TNHH Vận tải hành khách Trường Hằng, phường Hàm Rồng, cho biết: “Sau khi được tuyên truyền, chúng tôi đã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, không sử dụng rượu bia, chất kích thích khi điều khiển phương tiện, không phóng nhanh, vượt ẩu, chở quá số người quy định”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động vận tải hành khách vẫn còn tồn tại một số hạn chế như tình trạng vi phạm quy định kinh doanh vận tải, chạy sai hành trình, đón trả khách không đúng nơi quy định, cạnh tranh không lành mạnh... Trong quý I/2026, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản vi phạm và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, kiểm định, phù hiệu kinh doanh vận tải 908 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 6.903 trường hợp.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng đang tích cực phối hợp với Công an tỉnh, UBND các xã, phường cùng các đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải hành khách. Trong đó, trọng tâm là siết chặt công tác quản lý, cấp phép hoạt động đối với các phương tiện kinh doanh vận tải. Việc thẩm định điều kiện kinh doanh được thực hiện nghiêm, đảm bảo chỉ những đơn vị đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn mới được cấp phép hoạt động. Cùng với đó, công tác kiểm tra, hậu kiểm được tăng cường với tần suất và phạm vi rộng hơn. Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra các điều kiện kinh doanh, thiết bị giám sát hành trình, việc chấp hành quy định về thời gian làm việc của lái xe, tốc độ phương tiện... Qua kiểm tra, các trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, đối với những đơn vị, phương tiện vi phạm nhiều lần hoặc vi phạm nghiêm trọng, cơ quan chức năng kiên quyết thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu, không để tiếp tục hoạt động.

Sở Xây dựng cũng chủ động kết nối, chia sẻ dữ liệu về hoạt động vận tải và phương tiện với các sở, ngành và chính quyền địa phương. Thông tin về cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu... được cập nhật kịp thời, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ rà soát hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ, bổ sung các điểm đón, trả khách trên các tuyến đường, đặc biệt là các tuyến cố định liên tỉnh; bố trí hợp lý các điểm dừng đón trả khách giúp người dân thuận tiện hơn khi tham gia giao thông, đồng thời hạn chế tình trạng dừng đỗ tùy tiện gây mất an toàn giao thông.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành và sự đồng thuận của doanh nghiệp, hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển ổn định, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Bài và ảnh: Lê Hợi