Siết chặt quản lý vi phạm sở hữu trí tuệ

Trước thực trạng hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng, tỉnh Thanh Hóa đang siết chặt công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Tràn lan hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ

Lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện nhiều sản phẩm giày dép giả mạo nhãn hiệu.

Chỉ trong ít ngày giữa tháng 5/2026, hàng trăm sản phẩm giả mạo các thương hiệu toàn cầu như Adidas, Crocs, Nike, Puma đã bị lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Thanh Hóa phát hiện, buộc tiêu hủy. Nhiều hộ kinh doanh đã bị xử phạt nghiêm minh.

Điển hình như ngày 12/5, Đội QLTT số 9, Chi cục QLTT Thanh Hóa đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh L.T.V, địa chỉ: thôn Bùi Thượng, xã Yên Phú về hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu với số tiền 10 triệu đồng. Đồng thời buộc tiêu hủy 175 đôi dép giả mạo nhãn hiệu Crocs, trị giá tang vật vi phạm 9,8 triệu đồng.

Tiếp đến, ngày 13/5, Đội QLTT số 9 đã xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh giày dép B.N, địa chỉ: số 977 An Dương Vương, phố Đông Văn, phường Quảng Phú số tiền 16 triệu đồng về hành vi trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu; đồng thời buộc tiêu hủy 197 đôi dép giả mạo nhãn hiệu Crocs và 78 đôi dép giả mạo nhãn hiệu Adidas. Tổng trị giá tang vật vi phạm hơn 18 triệu đồng.

Cùng ngày, Đội QLTT số 12 đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với hộ kinh doanh N.V.T, địa chỉ: thôn Đại Đồng, xã Cẩm Thủy, phát hiện thu giữ nhiều sản phẩm quần áo giả mạo nhãn hiệu Adidas.

Thực trạng hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ đang ngày càng diễn biến phức tạp. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 1.157 vụ việc vi phạm, trong đó, xử lý 98 vụ vi phạm sở hữu trí tuệ, phạt tiền gần 1,15 tỷ đồng.

Các vi phạm tập trung ở những lĩnh vực hàng thời trang, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm và đồ điện tử, trực tiếp đe dọa đến tính mạng và sức khỏe người tiêu dùng.

Theo Tiến sĩ, Luật sư Lê Xuân Thảo, một chuyên gia trong lĩnh vực xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ: “Để xây dựng được thương hiệu uy tín, các doanh nghiệp đã phải đầu tư nhiều năm về chất lượng sản phẩm, quy trình sản xuất và hình ảnh nhận diện. Nhưng khi hàng giả, hàng nhái trà trộn trên thị trường, người tiêu dùng rất khó phân biệt. Điều này không chỉ ảnh hưởng doanh thu mà còn làm giảm uy tín thương hiệu của doanh nghiệp”.

Vi phạm sở hữu trí tuệ ngày càng tinh vi, trong khi đó việc phát hiện, xử lý các vi phạm cũng còn nhiều khó khăn. Bà Nguyễn Thị Hòa, Phó đội trưởng Đội QLTT số 6, Chi cục QLTT Thanh Hóa cho biết: “Một trong những khó khăn hiện nay là thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi. Hàng hóa giả mạo được sản xuất với mẫu mã gần giống hàng thật, thậm chí sử dụng tem chống giả và bao bì tinh vi để qua mắt người tiêu dùng. Đặc biệt, việc trà trộn kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ qua các hoạt động livestream bán hàng trên mạng xã hội đang khiến công tác kiểm tra, xử lý gặp không ít trở ngại”.

Cao điểm kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm sở hữu trí tuệ

Thanh Hóa quyết liệt xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Trong bối cảnh hàng giả, hàng nhái, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng diễn biến tinh vi, thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý vi phạm, đồng thời phát động đợt cao điểm toàn quốc từ ngày 7-30/5/2026, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hóa đang tăng cường kiểm tra, xử lý mạnh tay các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo ông Đinh Khánh Toàn, Chi cục trưởng Chi cục QLTT Thanh Hóa: “Lực lượng QLTT sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là với hoạt động kinh doanh trên môi trường số, các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người dân và các sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng thường bị làm giả. Quan điểm là không chỉ xử phạt hành chính mà sẽ chuyển cơ quan điều tra đối với những vụ việc có dấu hiệu hình sự.

Lực lượng chức năng cũng sẽ tăng cường tuyên truyền pháp luật để nâng cao nhận thức của các hộ kinh doanh về quyền sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, còn xây dựng các mô hình kinh doanh văn minh, nói không với hàng giả”.

Chi cục QLTT đẩy mạnh tuyên truyền, ký cam chấp hành quy định pháp luật trong kinh doanh hàng hóa.

Cuộc chiến chống hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ là cuộc chiến lâu dài. Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đang quyết liệt xử lý nghiêm với mức xử phạt cao nhất đối với tất cả các trường hợp vi phạm.

Cùng với sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị sẽ hình thành “lá chắn” hiệu quả, góp phần tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thanh Thảo