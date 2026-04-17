Siết chặt quản lý đảm bảo an toàn cho bộ môn trượt patin

Thời gian gần đây, trượt patin (Rollerskating) đã trở thành môn thể thao giải trí thu hút đông đảo thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh, nhất là ở các phường, xã trung tâm. Tuy nhiên, sự bùng nổ các sân trượt tự phát cùng với việc lơ là quy định an toàn đang đặt ra nhiều thách thức.

Nhiều bạn trẻ không sử dụng đồ bảo hộ khi trượt patin tại sân trượt patin.

Có mặt tại khu vực dành cho trượt patin ở tầng 3 của Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Thanh Hóa, phường Hạc Thành, chúng tôi nhận thấy hàng chục thanh, thiếu niên có mặt trong sân trượt patin. Người tập, người trượt biểu diễn trên nền nhạc vui nhộn tạo nên không khí khá cuốn hút người xem. Tuy nhiên, điều dễ nhận thấy là công tác đảm bảo an toàn cho thanh, thiếu niên tham gia trượt patin chưa được coi trọng đúng mức. Tại địa điểm trượt patin chỉ thấy bóng dáng của nhân viên kiểm soát vé chứ không thấy nhân viên thực hiện nhiệm vụ giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ, cứu hộ người trượt patin khi có tình huống bất ngờ. Cùng với đó, dụng cụ, đồ bảo hộ cho người trượt patin chưa được thực hiện theo quy định.

Chị Lê Thị Nga ở phường Hạc Thành cho biết: “Con gái tôi rất ham mê trượt patin. Gần như tuần nào cũng tới đây để tập. Mặc dù cháu đã thành thạo môn thể thao này nhưng việc không đủ đồ bảo hộ khiến tôi luôn lo lắng, không thể rời mắt, chứ chưa kể đến những bạn mới tập không sử dụng đồ bảo hộ sẽ vô cùng nguy hiểm”.

Dưới ánh đèn xanh đỏ và tiếng nhạc dồn dập, những thanh, thiếu niên chân mang giày patin lao đi vun vút. Việc trượt patin tốc độ cao không sử dụng đồ bảo hộ, lại trong không gian đông người cùng tham gia sẽ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Giữa khung cảnh ấy, chỉ một phút sẩy chân là những cú va chạm có thể xảy ra và để lại những chấn thương không đáng có.

Không còn bó hẹp trong các sân tập chuyên dụng, trào lưu trượt patin đang “đổ bộ” ra công viên, khu vui chơi, thậm chí là xuống cả đường, phố. Việc biến khu vui chơi công cộng, đặc biệt là lòng đường sân trượt patin tốc độ không chỉ khiến giới trẻ đối mặt với hiểm nguy, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho mọi người dân xung quanh. Đây là vấn đề đáng báo động, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của ngành chức năng để đảm bảo an toàn trật tự công cộng.

Chứng kiến thực trạng trên, bà Hoàng Thị Mai ở tổ dân phố Dương Đình Nghệ 2, phường Hạc Thành, không khỏi bất an: “Tôi thường đi bộ tại khu vực hồ Đồng Chiệc, nhiều lần giật mình bởi những màn trượt patin tốc độ cao, lạng lách của thanh, thiếu niên. Đáng nói hơn, các bạn trẻ còn tụ tập thành nhóm vừa trượt, vừa nô đùa rất nguy hiểm. Việc biến không gian công cộng thành sân trượt patin tự phát thiếu hẳn thiết bị bảo hộ không chỉ đe dọa an toàn của mọi người, mà còn tiềm ẩn nguy cơ chấn thương cho chính các cháu”.

Thực tế đã có nhiều trường hợp tai nạn đáng tiếc từ môn trượt patin không mang đầy đủ thiết bị bảo hộ. Tiêu biểu như trường hợp của bệnh nhi L.B.Ng. (10 tuổi), trú tại phường Ngọc Sơn. Ngày 25/2/2026 L.B.Ng. đang trượt patin thì bất ngờ bị ngã. Ngay sau tai nạn, em có dấu hiệu giảm ý thức rõ rệt và được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghi Sơn, sau đó được chuyển cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa do tổn thương não nặng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Theo Thông tư số 20/2018/TT-BVHTTDL ngày 3/4/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn trượt patin, quy định nhiều tiêu chuẩn khắt khe với các trung tâm, điểm mở dịch vụ môn trượt patin, như: Sân tập luyện phải có diện tích tối thiểu từ 300m2 trở lên, mặt sân phẳng, không trơn trượt; người chơi phải mang thiết bị bắt buộc như tấm lót khuỷu tay, tấm lót đầu gối, mũ đội đầu và phải có hướng dẫn viên tập luyện...

Còn theo Điểm b Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt”, quy định với hành vi sử dụng bàn trượt patin, các thiết bị tương tự trên phần đường xe chạy sẽ bị xử phạt 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Thực tế cho thấy, trượt patin là môn thể thao hiện đại, cuốn hút giới trẻ. Tuy nhiên, việc quản lý các địa điểm trượt patin trên địa bàn tỉnh cần được địa phương, lực lượng chức năng siết chặt hơn nữa. Dù quy định của pháp luật đã có, song đây không chỉ là câu chuyện của những biên bản xử phạt, mà chính là bảo vệ tính mạng, sức khỏe và xây dựng môi trường thể thao an toàn, lành mạnh đúng nghĩa cho người ham mê trượt patin.

Bài và ảnh: Hòa Bình