Siết chặt quản lý, bình ổn thị trường hàng hóa mùa du lịch

Tỉnh Thanh Hóa đang bước vào cao điểm mùa du lịch hè 2026, kéo theo đó là nhu cầu mua sắm, sử dụng các dịch vụ, hàng hóa tại các khu, điểm du lịch tăng cao. Nhằm tạo dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, hấp dẫn, các ngành chức năng, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã và đang chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm siết chặt công tác quản lý thị trường, ngăn chặn các hành vi chèo kéo, ép khách, tăng giá đột biến và những hành vi vi phạm pháp luật khác trong kinh doanh thương mại.

Các hộ kinh doanh tại phường Sầm Sơn thực hiện nghiêm việc niêm yết giá bán hải sản. Ảnh: Thanh Thảo

Mới đây, Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa phối hợp với Công an phường Sầm Sơn tiến hành xác minh và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 2.000.000 đồng đối với một đối tượng có hành vi ép buộc khách du lịch sử dụng dịch vụ chụp ảnh tại bãi biển. Trước đó, một tài khoản mạng xã hội đăng tải bài viết phản ánh về việc khi đi đến bãi biển Sầm Sơn, người này được một phụ nữ làm nghề chụp ảnh chào mời dịch vụ chụp 3 tấm ảnh với giá 30.000 đồng/tấm và cam kết gửi file ảnh gốc. Tuy nhiên, sau khi chụp xong, người này tự ý in ra 5 tấm ảnh và ép du khách thanh toán số tiền 150.000 đồng. Khi du khách từ chối, người phụ nữ có thái độ hung hăng, to tiếng, thậm chí có hành vi va chạm, gây áp lực buộc khách phải trả tiền. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh người phụ nữ làm dịch vụ chụp ảnh trong vụ việc trên là bà Hoàng Thị H. và ra quyết định xử phạt vi phạm về hành vi nài ép khách mua hàng hóa dịch vụ.

Ông Nguyễn Lê Cường, Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2, cho biết: “Chúng tôi sẽ kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi chèo kéo, ép giá, gây mất an ninh trật tự theo quy định của pháp luật để góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn cho du khách khi đến với Thanh Hóa”.

Với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hóa, từ đầu tháng 4 đến nay, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tập trung tuyên truyền và tổ chức cho 100% hộ kinh doanh tại các khu, điểm du lịch ký cam kết bán đúng giá niêm yết và thực hiện nghiêm các quy định pháp luật trong kinh doanh. Tăng cường nắm bắt địa bàn, kiểm tra kiểm soát thị trường. Ngoài ra, lực lượng quản lý thị trường cũng đã niêm yết công khai các số điện thoại đường dây nóng, xây dựng kế hoạch tổ chức trực 24/24 kể cả thứ 7, chủ nhật và trong tất cả các ngày nghỉ lễ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5 năm nay nhằm kiểm tra và xử lý nhanh các vấn đề phát sinh.

Tại các địa phương có khu, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh, công tác quản lý thị trường cũng được siết chặt nhằm tạo “lá chắn” quan trọng, góp phần bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, văn minh, an toàn. Ông Đặng Anh Đức, Trưởng Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Sầm Sơn cho biết: “Để chuẩn bị đón khách vào mùa du lịch hè 2026, phường đang tập trung quy hoạch lại các điểm kinh doanh ven biển theo hướng đa dạng hóa loại hình, cam kết niêm yết giá công khai và nâng cao chất lượng phục vụ. Phường cũng đã yêu cầu tất cả các hộ kinh doanh, nhà hàng, khách sạn phải thực hiện nghiêm việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Các hành vi chèo kéo khách, gây mất an ninh trật tự đều bị xử lý nghiêm”.

Thông qua công tác tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương, nhiều đơn vị kinh doanh đã nâng cao nhận thức, chủ động thực hiện nghiêm việc kê khai, niêm yết giá sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Ông Lê Duy Thành, chủ nhà hàng hải sản Thanh Hợi, phường Sầm Sơn cho biết: “Để phục vụ tốt khách du lịch dịp hè, nhà hàng đã ký kết với các đơn vị cung ứng đảm bảo nguồn hải sản tươi sống, cùng với đó giá cả được niêm yết công khai ngay tại các bể hải sản. Chúng tôi cam kết tuyệt đối không nâng giá, chèo kéo, ép khách, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch của địa phương”.

Xác định rõ việc minh bạch giá cả, nguồn gốc hàng hóa, an toàn thực phẩm chính là tạo dựng uy tín để thu hút khách du lịch, ông Hoàng Thăng Vích, chủ cơ sở chế biến hải sản Vích Phương, phường Sầm Sơn, chia sẻ thêm: “Năm nay do biến động tăng giá xăng dầu nên giá thành nhiều mặt hàng đắt hơn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng giữ giá bình ổn, đồng thời tăng cường thêm nhiều sản phẩm phong phú hơn để phục vụ tốt nhất khách du lịch khi đến với biển Sầm Sơn”.

Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, đến thời điểm này các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh cũng như các địa phương có khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đều đã xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ du lịch hè. Trong đó, tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát thị trường, đặc biệt là quản lý đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, giá cả hàng hóa dịch vụ cung cấp đến du khách. Qua đó không chỉ góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo ấn tượng tốt, giúp du khách cảm thấy thoải mái, an tâm khi chọn Thanh Hóa là điểm đến du lịch, nghỉ dưỡng. Đây cũng là yếu tố quan trọng góp phần kích cầu du lịch, giúp Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành mục tiêu đón 16,8 triệu lượt khách du lịch trong năm 2026.

Thanh Thảo