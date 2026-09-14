Serbia phô diễn chó robot vũ trang, UAV tự hành trong cuộc tập trận Pobednik 2026

Các lực lượng vũ trang Serbia đã tiến hành giai đoạn bắn đạn thật của cuộc tập trận chiến thuật chung Pobednik 2026 tại cao nguyên Pešter, với sự tham gia của hơn 2.000 quân nhân và hơn 500 phương tiện, khí tài quân sự, trong đó có chó robot vũ trang và các hệ thống không người lái.

Serbia tiến hành giai đoạn bắn đạn thật của cuộc tập trận chiến thuật chung Pobednik 2026. Ảnh chụp màn hình.

Cuộc tập trận có sự tham gia của xe tăng, máy bay trực thăng, phương tiện bọc thép, thiết bị bay không người lái (UAV) và các hệ thống mặt đất không người lái. Điểm đáng chú ý là các lực lượng Serbia lần đầu trình diễn một cuộc tấn công phối hợp vào một khu dân cư được thực hiện hoàn toàn bằng các hệ thống robot, không người lái và tự hành, không cần người điều khiển trực tiếp trên phương tiện hoặc thiết bị.

Phát biểu tại cuộc tập trận, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić cho biết đây là lần đầu tiên nước này trình diễn một cuộc tấn công vào toàn bộ một khu dân cư với sự phối hợp của các hệ thống mặt đất không người lái và UAV. Theo ông, cuộc diễn tập cho thấy năng lực tác chiến không người lái của quân đội Serbia đang được mở rộng.

Trong số các hệ thống được giới thiệu có xe mặt đất không người lái Milos và những chó robot được trang bị vũ khí. Theo Tổng thống Vučić, việc ổn định các hệ thống robot để bảo đảm độ chính xác khi khai hỏa là một thách thức, song quân đội Serbia đã trang bị cho chó robot ba loại vũ khí, gồm súng phóng lựu dạng ổ quay, súng phóng tên lửa dùng một lần và súng máy 7,62 mm.

Ngoài các hệ thống mặt đất không người lái, cuộc tập trận còn giới thiệu 8 loại UAV khác nhau. Việc triển khai đồng thời các hệ thống mặt đất và trên không không người lái được xem là một trong những điểm nổi bật của Pobednik 2026, cho thấy Serbia đang tăng cường ứng dụng công nghệ không người lái trong các hoạt động quân sự.

Cuộc tập trận Pobednik 2026 được tổ chức trên phạm vi rộng tại Serbia và dự kiến tiếp tục đến đầu tháng 10, với các hoạt động diễn tập quân sự khác được tiến hành tại nhiều địa điểm.

Tổng thống Vučić đánh giá cuộc tập trận cho thấy sự phát triển về năng lực tác chiến của các lực lượng vũ trang Serbia, đồng thời cho rằng quân đội nước này đang củng cố khả năng bảo đảm an ninh và hòa bình.

Bích Hồng

Nguồn: DRM News, APT.