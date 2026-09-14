Ba Lan chuẩn bị cho “kịch bản xấu nhất” sau khi UAV Nga tấn công sát biên giới Ukraine

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cảnh báo sự leo thang trong các hoạt động của Nga đang tiến gần biên giới nước này, đồng thời không loại trừ khả năng tình hình sẽ ảnh hưởng tới lãnh thổ Ba Lan trong những tuần và tháng tới.

Một cuộc họp được triệu tập theo sáng kiến của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã được tổ chức tại Trung tâm An ninh Chính phủ để thảo luận về cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào miền tây Ukraine gần biên giới Ba Lan. Ảnh: Polska.

Ngay trong ngày 14/9, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp tại Trung tâm An ninh Chính phủ với sự tham gia của Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và các tư lệnh quân binh chủng.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Donald Tusk nhấn mạnh: “Sự leo thang hành động từ Nga đang trở thành thực tế và các vụ việc ngày càng tiến gần đến biên giới của chúng ta. Chúng ta phải nhận thức rằng những tuần và tháng tới sẽ là giai đoạn Nga hành động cực kỳ căng thẳng. Thật không may, chúng ta không thể loại trừ khả năng sự leo thang này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lãnh thổ Ba Lan.”

Người đứng đầu Chính phủ Ba Lan khẳng định Warsaw đang duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất, đồng thời bàn thảo với Bộ trưởng Ngoại giao Radosław Sikorski về phương án huy động sự hỗ trợ từ các đồng minh NATO nhằm đưa ra phản ứng chung khi cần thiết. Thủ tướng Tusk khẳng định Warsaw không muốn tạo ra bầu không khí căng thẳng, nhưng Ba Lan cần phối hợp với các đồng minh để sẵn sàng có phản ứng chung nếu tình hình đòi hỏi.

Cảnh báo được đưa ra sau loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga nhằm vào các mục tiêu ở miền Tây Ukraine, trong đó có một đầu máy tàu khách tuyến Kyiv-Warsaw tại khu vực chỉ cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Một số cuộc tấn công khác cũng xảy ra gần các tuyến giao thông và cửa khẩu nối Ukraine với Ba Lan.

Đến nay, quân đội Ba Lan đã triển khai máy bay chiến đấu và các phương tiện giám sát để bảo vệ không phận. Bộ chỉ huy tác chiến Ba Lan sau đó cho biết, dù tình hình cực kỳ căng thẳng, đến thời điểm hiện tại không phận Ba Lan chưa bị xâm phạm.

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga xác nhận các lực lượng vũ trang nước này đã sử dụng vũ khí chính xác tầm xa để tập kích vào tuyến giao thông huyết mạch ở khu vực miền Tây Ukraine, sát biên giới Ba Lan. Phía Nga khẳng định đợt tấn công nhằm mục đích làm gián đoạn chuỗi cung ứng hậu cần, ngăn chặn việc vận chuyển vũ khí và đạn dược do các đồng minh phương Tây viện trợ cho Kiev.

Về phía Ukraine, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha ngay lập tức lên tiếng. Ngoại trưởng Sybiha tuyên bố: "Đây là mối đe dọa đang 'gõ cửa' trực tiếp các đối tác EU và NATO. Những giải pháp nửa vời lúc này không còn phù hợp, thế giới cần những bước đi quyết đoán và mạnh mẽ hơn"

Người đứng đầu ngành ngoại giao Ukraine kêu gọi các đồng minh áp đặt toàn bộ các biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất đối với Nga, bao gồm: Chấm dứt hoàn toàn các giao dịch thương mại với Moscow. Áp đặt lệnh cấm nhập cảnh triệt để. Phong tỏa và trừng phạt toàn diện đối với tổ hợp công nghiệp - quân sự của Nga.

Theo ông Sybiha, việc gia tăng tối đa chi phí chiến tranh là con đường duy nhất để buộc Moscow phải dừng các chiến dịch quân sự.

Nhật Lệ

Nguồn: Euronews, Polska.