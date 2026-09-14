Mỹ kỳ vọng tăng trưởng để giảm áp lực nợ công

Ngày 13/9 Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng tăng trưởng kinh tế mạnh có thể giúp Mỹ giảm gánh nặng nợ công, trong bối cảnh tổng nợ liên bang đã vượt 40.000 tỷ USD và thâm hụt ngân sách tiếp tục ở mức cao.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent phát biểu tại một cuộc họp báo ở Asheville, Bắc Carolina, trong tháng này. Ảnh: Wsj.

Theo ông Bessent, Mỹ có thể đạt tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) khoảng 3% mỗi năm, đồng thời kiểm soát chi tiêu, qua đó từng bước cải thiện tỷ lệ nợ so với quy mô nền kinh tế. Ông nhận định nền kinh tế Mỹ vẫn có nền tảng vững và có khả năng tăng tốc trở lại, trong đó các chính sách khuyến khích đầu tư, sản xuất trong nước và nâng cao năng suất có thể tạo thêm động lực cho tăng trưởng.

Lập luận này được đưa ra trong bối cảnh nợ công Mỹ đang gia tăng nhanh. Nợ liên bang của Mỹ vừa vượt mốc 40.000 tỷ USD, trong khi thâm hụt ngân sách tài khóa hiện nay được dự báo vượt 2.000 tỷ USD. Nợ công tăng cũng làm chi phí trả lãi trở thành một trong những khoản chi ngân sách ngày càng lớn.

Theo các số liệu được công bố, nợ do công chúng nắm giữ đã vượt 100% GDP, khiến áp lực tài khóa trở nên đáng chú ý hơn. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn dài đang ở mức cao, phản ánh quan ngại của thị trường về lạm phát, chi phí vay và triển vọng tài khóa.

Bên cạnh tăng trưởng, chính quyền Mỹ cũng đang đối mặt với yêu cầu kiểm soát chi tiêu để hạn chế đà gia tăng thâm hụt. Bộ trưởng Bessent cho rằng vấn đề chính của Mỹ hiện nay nằm ở chi tiêu, thay vì thiếu nguồn thu.

Giới phân tích cho rằng tăng trưởng kinh tế có thể giúp cải thiện khả năng kiểm soát nợ nếu tốc độ tăng GDP cao hơn tốc độ gia tăng nghĩa vụ nợ. Tuy nhiên, để đạt được mức tăng trưởng 3% ổn định trong thời gian dài, Mỹ cần duy trì năng suất cao, mở rộng lực lượng lao động và kiểm soát chi phí vay. Vì vậy, tăng trưởng được xem là một phần của giải pháp, song khó có thể thay thế hoàn toàn các biện pháp điều chỉnh chi tiêu và tài khóa.

Lê Hà.

Nguồn: WSJ