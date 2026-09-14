NSA cải tổ bộ máy, thành lập 5 đơn vị mới

Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đang tiến hành cải tổ lớn về tổ chức với kế hoạch thành lập 5 đơn vị mới, tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI), Trung Quốc, an ninh mạng, hỗ trợ tác chiến và tình báo toàn cầu.

NSA cải tổ bộ máy, thành lập 5 đơn vị mới. Ảnh: X.

Theo báo Washington Post, dẫn các quan chức đương nhiệm và cựu quan chức, kế hoạch cải tổ do Giám đốc NSA, Đại tướng Lục quân Mỹ Joshua Rudd, xây dựng. NSA đặt trụ sở tại Fort Meade, bang Maryland, là cơ quan tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, với hơn 30.000 nhân viên quân sự và dân sự. Cơ quan này chủ yếu thu thập thông tin tình báo tín hiệu quy mô lớn, bao gồm thông tin liên lạc và dữ liệu điện tử, đồng thời quản lý các hệ thống mã hóa nhằm bảo vệ mạng lưới và thông tin liên lạc của Chính phủ Mỹ.

Theo kế hoạch, 5 đơn vị mới sẽ do các “giám đốc nhiệm vụ” đứng đầu. Một cựu quan chức NSA cho biết những vị trí này dự kiến có thẩm quyền đáng kể, tương đương cấp phó giám đốc. Tướng Rudd cũng được cho là đã đề cập khả năng lựa chọn lãnh đạo các đơn vị mới từ bên ngoài NSA. Tuy nhiên, hiện chưa rõ ai sẽ được bổ nhiệm và liệu 5 đơn vị này thay thế các cơ cấu hiện có hay hoạt động song song với bộ máy hiện tại.

Trong quá trình cải tổ, Đơn vị Hoạt động Truy cập Tùy biến (TAO), một bộ phận chuyên thực hiện các hoạt động xâm nhập mạng nhằm vào những mục tiêu kỹ thuật số khó tiếp cận, sẽ được đưa vào đơn vị tình báo toàn cầu. TAO được thành lập năm 1997 và từng là một trong những đơn vị bí mật nhất của NSA. Tên gọi TAO đã được bãi bỏ năm 2016, sau đó nhân sự được phân bổ cho các đơn vị khác.

Theo kế hoạch, TAO có thể được tăng đáng kể ngân sách từ khi năm tài khóa mới của Mỹ bắt đầu ngày 1/10. Các giám đốc nhiệm vụ được yêu cầu trình kế hoạch tổ chức lại lên Giám đốc Rudd trước cuối tháng 9. Cải tổ dự kiến được công bố vào giữa tháng 10 và hướng tới đưa cơ cấu mới vào hoạt động đầy đủ vào giữa tháng 1/2027.

Lê Hà.

Nguồn: Chosun