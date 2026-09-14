Triều Tiên tiến hành diễn tập hỏa lực phối hợp với nhiều hệ thống vũ khí

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 14/9 đưa tin nước này đã tiến hành cuộc diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn ngày 12/9, với sự tham gia của các đơn vị pháo binh và tên lửa thuộc 5 đơn vị hỗn hợp của Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

Triều Tiên tiến hành diễn tập hỏa lực phối hợp với nhiều hệ thống vũ khí. Ảnh: Armyrecognition.

Theo KCNA, cuộc diễn tập huy động nhiều hệ thống vũ khí, trong đó có máy bay không người lái tấn công, tên lửa hành trình chiến thuật, pháo phản lực phóng loạt nhiệt áp cỡ lớn và tên lửa đạn đạo chiến thuật. Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Pak Jong-chon và Cục trưởng Cục Pháo binh thuộc Bộ Tổng tham mưu Yu Chang-son chỉ đạo cuộc huấn luyện. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un không tham dự.

KCNA cho biết cuộc diễn tập nhằm nâng cao khả năng phối hợp giữa các đơn vị pháo binh và tên lửa, đồng thời hoàn thiện quy trình vận hành hệ thống chỉ huy hỏa lực tích hợp. Triều Tiên tuyên bố các hệ thống vũ khí tham gia đã đánh trúng mục tiêu với độ chính xác cao.

Cuộc diễn tập diễn ra một ngày sau khi cuộc tập trận đa lĩnh vực Mỹ - Hàn Quốc - Nhật Bản “Freedom Edge” kết thúc. Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết khoảng 5 giờ 20 ngày 12/9 đã phát hiện nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn được phóng từ khu vực Wonsan của Triều Tiên về phía vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Quân đội Hàn Quốc xác định đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ tư của Triều Tiên trong khoảng một tháng. Ngày 6/8, Bình Nhưỡng cũng phóng một tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông; đến ngày 20/8, Triều Tiên tiếp tục phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn trong thời gian diễn ra cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn Quốc “Lá chắn Tự do Ulchi”.

Việc KCNA công bố cuộc diễn tập cho thấy Bình Nhưỡng đang nhấn mạnh khả năng phối hợp nhiều hệ thống vũ khí trong huấn luyện quân sự. Tuy nhiên, thông tin do phía Triều Tiên công bố chưa bao gồm các chi tiết độc lập về quy mô, kết quả hoặc đặc điểm kỹ thuật của các hệ thống được sử dụng.

Lê Hà.

Nguồn: Asiae, Straitstimes